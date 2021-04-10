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    Сможет ли «Хетафе» снова завершить матч всухую?

    «Хетафе» — «Кадис». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Примеры 10 апреля 2021 года

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    Карлес Аленья
    В матче 30 тура испанской Примеры «Хетафе» дома сыграет с «Кадисом». Событие запланировано на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» 10 апреля. Начало в 15:00 мск. «Хетафе» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Апреля 2021 года
    Хетафе
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    •  Хетафе 15:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Хетафе»

    Для «Хетафе» это может быть уже пятый матч подряд без побед, если команда не выиграет, поскольку до этого «Городские» 3 раза подряд сыграли вничью и один раз потерпели поражение.

    Серия началась с того, что «Хетафе» проиграл «Вальядолиду» 1:2. После этого хозяева исправились и отобрали очки у «Атлетико» (0:0), а затем сыграли вничью с «Эльче» (1:1). Последним результатом была нулевая ничья с «Осасуной».

    Последняя победа была у команды еще 27 февраля, когда она дома разгромила «Валенсию».

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    Что касается кадровых потерь, то они небольшие. Не сыграют Эрик Кабако, Кучо и Софиан Чакла.

    «Кадис»

    «Кадис» выше «Хетафе» на две строчки, имея при этом всего на два пункта больше. В отличие от соперника, гости выиграли прошлый матч, одолев дома «Валенсию» 2:1.

    Также «Желтая Субмарина» победила «Эйбар» со счетом 1:0, однако после этого у нее было поражение от «Вильярреала» (1:2) и ничья с «Алавесом» (1:1).

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  • 07/04/2021

    • Команда уже 10 матчей подряд не может выиграть на выезде. Однако здесь еще и вина календаря, поскольку перед этим выездом гости играли с «Барселоной», «Севильей», «Атлетико», «Бетисом» и «Реал Сосьедадом.

    В списке травмированных игроков числятся Луисми Кесада и Энтони Лосано.

    Прогноз и ставка

    Котировки на эту игру говорят в пользу "Хетафе" — 1.96 и 4.80 соответственно. На ничью букмекеры выставили коэффициент 3.15.

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    "Хетафе" выиграл прошлый матч со счетом 2:0. К игре второго круга команда подходит с серией из трех ничьих при одном пропущенном мяче. "Кадису" будет невероятно сложно.

    "Кадис" забивал не более одного гола в 7 из 8 последних матчей в чемпионате Испании. Учитывая надежность "Городских" в предыдущих играх, мы ставим на то, что гости забить не смогут.

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