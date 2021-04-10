В матче 30 тура испанской Примеры «Хетафе» дома сыграет с «Кадисом». Событие запланировано на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» 10 апреля. Начало в 15:00 мск. «Хетафе» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

Для «Хетафе» это может быть уже пятый матч подряд без побед, если команда не выиграет, поскольку до этого «Городские» 3 раза подряд сыграли вничью и один раз потерпели поражение.

Серия началась с того, что «Хетафе» проиграл «Вальядолиду» 1:2. После этого хозяева исправились и отобрали очки у «Атлетико» (0:0), а затем сыграли вничью с «Эльче» (1:1). Последним результатом была нулевая ничья с «Осасуной».

Последняя победа была у команды еще 27 февраля, когда она дома разгромила «Валенсию».

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Что касается кадровых потерь, то они небольшие. Не сыграют Эрик Кабако, Кучо и Софиан Чакла.

«Кадис»

«Кадис» выше «Хетафе» на две строчки, имея при этом всего на два пункта больше. В отличие от соперника, гости выиграли прошлый матч, одолев дома «Валенсию» 2:1.

Также «Желтая Субмарина» победила «Эйбар» со счетом 1:0, однако после этого у нее было поражение от «Вильярреала» (1:2) и ничья с «Алавесом» (1:1).

Команда уже 10 матчей подряд не может выиграть на выезде. Однако здесь еще и вина календаря, поскольку перед этим выездом гости играли с «Барселоной», «Севильей», «Атлетико», «Бетисом» и «Реал Сосьедадом.

В списке травмированных игроков числятся Луисми Кесада и Энтони Лосано.

Прогноз и ставка

Котировки на эту игру говорят в пользу "Хетафе" — 1.96 и 4.80 соответственно. На ничью букмекеры выставили коэффициент 3.15.

"Хетафе" выиграл прошлый матч со счетом 2:0. К игре второго круга команда подходит с серией из трех ничьих при одном пропущенном мяче. "Кадису" будет невероятно сложно.

"Кадис" забивал не более одного гола в 7 из 8 последних матчей в чемпионате Испании. Учитывая надежность "Городских" в предыдущих играх, мы ставим на то, что гости забить не смогут.