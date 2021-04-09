В пятницу, 9 апреля, хихонский «Спортинг» на выезде сыграет с «Тенерифе» в стартовом поединке 34-го тура Сегунды. Матч начнется в 22:00 по мск. «Тенерифе» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тенерифе»

На данный момент «Тенерифе» с 41 набранным баллом находится на 13 месте в турнирной таблице второго испанского дивизиона, имея преимущество в семь пунктов от зоны вылета.

Островитяне за минувшие пять туров первенства добились только одной победы, обыграв в середине марта на своем поле аутсайдера «Альбесете» со счетом 2:0.

Еще в этот период «сине-белые» дважды сыграли вничью и потерпели два поражение. Одно из них пришлось на последний тур чемпионата, где они на выезде минимально уступили «Логроньесу» (0:1).

Все прогнозы на футбол

На своей арене «Тенерифе» заработал 29 очков из 41 общих. Коллектив выиграл восемь встреч, пять раз расписывал мировые и трижды уходил с поля ни с чем, разница мячей — 20:9.

«Спортинг»

«Спортинг» по итогам 33 проведенных туров находится на пятом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 56 очков, оторвавшись на семь пунктов от седьмой позиции, не дающей право участвовать в плей-офф.

Клуб из Хихона в минувшем туре проиграл на своем поле «Мирандесу» со счетом 1:2, тем самым прервав свою 10-матчевую беспроигрышную серию, в которой поровну поделил ничьи и выигрыши.

Перед фиаско «красно-белые» смогли в Мадриде положить на лопатки «Райо Вальекано», выиграв 1:0, а до этого дважды сыграли вничью — дома 0:0 с «Алькорконом» и 1:1 в гостях с «Сабаделем».

Вне родных стен «Спортинг» в текущей Сегунде разжился всего 22 очками, выиграв шесть встреч, столько же раз уступив и завершив четыре игры вничью, разница мячей — 15:14.

В первом круге в Хихоне эти клубы сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне дважды победил «Тенерифе» — 2:1 и 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.65.

На викторию «Спортинга» дают — 3.25, ничья оценена — в 2.90.

По большому счету, обе команды уже решили свои вопросы на сезон. Будет не удивительно, если они поделят очки в очном противостоянии. Наш прогноз — ничья.