Загребское «Динамо» сыграет на своем поле против «Вильярреала» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 8 апреля в Загребе, начало — в 22:00 мск. «Динамо» Загреб — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Загреб

Лучший клуб Хорватии — автор главной сенсации текущего розыгрыша Лиги Европы. В 1/8 финала «Динамо» остановило «Тоттенхэм».

Динамовцы из Загреба уступили команде Жозе Моуринью в Лондоне, но на своем поле организовали феерический камбэк с решающим голом в овертайме.

В 1/16 финала «Динамо» без особого труда прошло «Краснодар». Хорваты обыграли представителя РПЛ и дома, и в гостях.

На групповой стадии Лиги Европы «Динамо» ни разу не проиграло и пропустило только один мяч.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в первом раунде плей-офф прошел «Зальцбург». И как ни странно, испанцы обыграли австрийскую команду и дома, и в гостях, забив везде по два мяча.

В 1/8 финала «Вильярреал» выиграл у киевского «Динамо». Две далеко не самых сложных матча — и первый, и ответный завершились со счетом 2:0 в пользу команды Унаи Эмери.

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Победная серия «Вильярреала» составляет пять матчей. В них «желтая субмарина» забила 12 мячей, а пропустила — всего лишь два.

Прогноз

Букмекеры ждут осторожной игры в первой встрече «Динамо» и «Вильярреала». На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.28.

Однако в таких случаях часто получается как раз наоборот. Дерзкие хорваты наверняка постараются повторить тот же трюк, что и во втором матче с «Тоттенхэмом».

Ставка — тотал «Динамо» больше 1,5 за 3.45. От этой команды действительно можно ожидать чего угодно. «Вильярреал» фаворит, никто не спорит, но предыдущие раунды показали, что сейчас в футболе все не так очевидно, как может показаться на первый взгляд.

Также можно рассмотреть ставку и на общий тотал матча больше 2,5 за 2.28.