«Динамо» Загреб
Лучший клуб Хорватии — автор главной сенсации текущего розыгрыша Лиги Европы. В 1/8 финала «Динамо» остановило «Тоттенхэм».
Динамовцы из Загреба уступили команде Жозе Моуринью в Лондоне, но на своем поле организовали феерический камбэк с решающим голом в овертайме.
В 1/16 финала «Динамо» без особого труда прошло «Краснодар». Хорваты обыграли представителя РПЛ и дома, и в гостях.
На групповой стадии Лиги Европы «Динамо» ни разу не проиграло и пропустило только один мяч.
«Вильярреал»
«Вильярреал» в первом раунде плей-офф прошел «Зальцбург». И как ни странно, испанцы обыграли австрийскую команду и дома, и в гостях, забив везде по два мяча.
В 1/8 финала «Вильярреал» выиграл у киевского «Динамо». Две далеко не самых сложных матча — и первый, и ответный завершились со счетом 2:0 в пользу команды Унаи Эмери.
Победная серия «Вильярреала» составляет пять матчей. В них «желтая субмарина» забила 12 мячей, а пропустила — всего лишь два.
Прогноз
Букмекеры ждут осторожной игры в первой встрече «Динамо» и «Вильярреала». На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.28.
Однако в таких случаях часто получается как раз наоборот. Дерзкие хорваты наверняка постараются повторить тот же трюк, что и во втором матче с «Тоттенхэмом».
Ставка — тотал «Динамо» больше 1,5 за 3.45. От этой команды действительно можно ожидать чего угодно. «Вильярреал» фаворит, никто не спорит, но предыдущие раунды показали, что сейчас в футболе все не так очевидно, как может показаться на первый взгляд.
Также можно рассмотреть ставку и на общий тотал матча больше 2,5 за 2.28.