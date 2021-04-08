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    Загребское «Динамо» заставит «Вильярреал» ошибаться?

    «Динамо» Загреб — «Вильярреал». Прогноз (к. 3.45) и ставки на Лигу Европы 8 апреля 2021 года

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    Загребское «Динамо» в 1/8 финала ЛЕ обыграло «Тоттенхэм»
    Загребское «Динамо» сыграет на своем поле против «Вильярреала» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 8 апреля в Загребе, начало — в 22:00 мск. «Динамо» Загреб — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 08 Апреля 2021 года
    Динамо З
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    «Динамо» Загреб

    Лучший клуб Хорватии — автор главной сенсации текущего розыгрыша Лиги Европы. В 1/8 финала «Динамо» остановило «Тоттенхэм».

    Динамовцы из Загреба уступили команде Жозе Моуринью в Лондоне, но на своем поле организовали феерический камбэк с решающим голом в овертайме.

    В 1/16 финала «Динамо» без особого труда прошло «Краснодар». Хорваты обыграли представителя РПЛ и дома, и в гостях.

    На групповой стадии Лиги Европы «Динамо» ни разу не проиграло и пропустило только один мяч.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в первом раунде плей-офф прошел «Зальцбург». И как ни странно, испанцы обыграли австрийскую команду и дома, и в гостях, забив везде по два мяча.

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  • «Динамо» Загреб — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.80)

    • В 1/8 финала «Вильярреал» выиграл у киевского «Динамо». Две далеко не самых сложных матча — и первый, и ответный завершились со счетом 2:0 в пользу команды Унаи Эмери.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Победная серия «Вильярреала» составляет пять матчей. В них «желтая субмарина» забила 12 мячей, а пропустила — всего лишь два.

    Прогноз

    Букмекеры ждут осторожной игры в первой встрече «Динамо» и «Вильярреала». На тотал больше 2,5 можно поставить за 2.28.

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    Однако в таких случаях часто получается как раз наоборот. Дерзкие хорваты наверняка постараются повторить тот же трюк, что и во втором матче с «Тоттенхэмом».

    Ставка — тотал «Динамо» больше 1,5 за 3.45. От этой команды действительно можно ожидать чего угодно. «Вильярреал» фаворит, никто не спорит, но предыдущие раунды показали, что сейчас в футболе все не так очевидно, как может показаться на первый взгляд.

    Также можно рассмотреть ставку и на общий тотал матча больше 2,5 за 2.28.

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    Прогноз и ставка на матч «Динамо» Загреб — «Вильярреал» 08.04.2021 в 22:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.45.
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