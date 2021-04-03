«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» нынче крайне нестабилен. Сергей Юран, конечно, известный мотиватор, но и ему не удается поднять команду поближе к зоне стыков.
Нынешнее 10 место вряд ли соответствует клубным амбициям. Хабаровчане набрали лишь 47 очков в 33 матчах, отставая от 4 места на 13 очков.
Вот и в минувшем туре команда Юрана вновь уступила. «Чайка» переиграла хабаровчан со счетом 2:1.
В матче первого круга была зафиксирована боевая ничья (2:2). Да и вообще, поединки этих соперников исторически отличаются миролюбием.
«Оренбург»
«Оренбург» сейчас находится на подъеме. Марцелу Личке удается удерживать команду в зоне прямого подъема в РПЛ.
Вот только отрыв от идущих следом нижегородцев минимальный. Между тем, команда Лички добыла уже три победу кряду.
«Оренбург» в минувшем туре добыл крупную викторию. Дома был сметен крепкий «Велес» (3:0), а до того команда на выезде обыграла мощную «Балтику» (1:2).
В матче с «Велесом» солировал Джоэль Фамейе. На счету форварда дубль, да и мотивации улучшить свои показатели ему не занимать, ведь в 29 сыгранных поединках на счету ганца лишь 9 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 2.55, на ничью за 2.70, а на «СКА-Хабаровск» — за 2.85
Хабаровчане еще имеют теоретические шансы побороться за выход в стыки, а значит — будут искать счастье в атаке.
«Оренбург» сейчас показывает хорошие результаты, и попытается продлить удачную серию.
Матчи между этими командами — это всегда борьба до последней минуты, так что наверняка стоит ожидать забитых голов после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.70