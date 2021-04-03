«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 34-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» нынче крайне нестабилен. Сергей Юран, конечно, известный мотиватор, но и ему не удается поднять команду поближе к зоне стыков.

Нынешнее 10 место вряд ли соответствует клубным амбициям. Хабаровчане набрали лишь 47 очков в 33 матчах, отставая от 4 места на 13 очков.

Вот и в минувшем туре команда Юрана вновь уступила. «Чайка» переиграла хабаровчан со счетом 2:1.

Прогнозы на ФНЛ

В матче первого круга была зафиксирована боевая ничья (2:2). Да и вообще, поединки этих соперников исторически отличаются миролюбием.

«Оренбург»

«Оренбург» сейчас находится на подъеме. Марцелу Личке удается удерживать команду в зоне прямого подъема в РПЛ.

Вот только отрыв от идущих следом нижегородцев минимальный. Между тем, команда Лички добыла уже три победу кряду.

«Оренбург» в минувшем туре добыл крупную викторию. Дома был сметен крепкий «Велес» (3:0), а до того команда на выезде обыграла мощную «Балтику» (1:2).

В матче с «Велесом» солировал Джоэль Фамейе. На счету форварда дубль, да и мотивации улучшить свои показатели ему не занимать, ведь в 29 сыгранных поединках на счету ганца лишь 9 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 2.55, на ничью за 2.70, а на «СКА-Хабаровск» — за 2.85

Хабаровчане еще имеют теоретические шансы побороться за выход в стыки, а значит — будут искать счастье в атаке.

«Оренбург» сейчас показывает хорошие результаты, и попытается продлить удачную серию.

Матчи между этими командами — это всегда борьба до последней минуты, так что наверняка стоит ожидать забитых голов после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.70