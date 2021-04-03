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    В Хабаровске спешить не будут?

    «СКА-Хабаровск» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, ФНЛ, 3 апреля 2021 года

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    Сергей Юран
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 34-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 03 Апреля 2021 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 08:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.30
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  • 1.95
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    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» нынче крайне нестабилен. Сергей Юран, конечно, известный мотиватор, но и ему не удается поднять команду поближе к зоне стыков.

    Нынешнее 10 место вряд ли соответствует клубным амбициям. Хабаровчане набрали лишь 47 очков в 33 матчах, отставая от 4 места на 13 очков.

    Вот и в минувшем туре команда Юрана вновь уступила. «Чайка» переиграла хабаровчан со счетом 2:1.

    Прогнозы на ФНЛ

    В матче первого круга была зафиксирована боевая ничья (2:2). Да и вообще, поединки этих соперников исторически отличаются миролюбием.

    «Оренбург»

    «Оренбург» сейчас находится на подъеме. Марцелу Личке удается удерживать команду в зоне прямого подъема в РПЛ.

    Вот только отрыв от идущих следом нижегородцев минимальный. Между тем, команда Лички добыла уже три победу кряду.

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  • Вчера

    • «Оренбург» в минувшем туре добыл крупную викторию. Дома был сметен крепкий «Велес» (3:0), а до того команда на выезде обыграла мощную «Балтику» (1:2).

    В матче с «Велесом» солировал Джоэль Фамейе. На счету форварда дубль, да и мотивации улучшить свои показатели ему не занимать, ведь в 29 сыгранных поединках на счету ганца лишь 9 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 2.55, на ничью за 2.70, а на «СКА-Хабаровск» — за 2.85

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    Хабаровчане еще имеют теоретические шансы побороться за выход в стыки, а значит — будут искать счастье в атаке.

    «Оренбург» сейчас показывает хорошие результаты, и попытается продлить удачную серию.

    Матчи между этими командами — это всегда борьба до последней минуты, так что наверняка стоит ожидать забитых голов после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.70

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