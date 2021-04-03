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    Поднимется ли «Лацио» в зону еврокубков?

    «Лацио» — «Специя». Прогноз, ставка (к. 2.65) на чемпионат Италии по футболу 3 апреля 2021 года

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    «Лацио» идет на 7 месте
    «Лацио» сыграет на своем поле со «Специей» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:00 мск. «Лацио» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Апреля 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 16:00 Специя Специя
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.38
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 8.00
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    «Лацио»

    «Лацио» пытается попасть в зону Лиги чемпионов, однако сейчас находится лишь на седьмой позиции. У римлян 49 набранных очков.

    При довольно неплохой атаке, лациале имеют проблемы в обороне. Еще бы, ведь в 27 матчах команда пропустила уже 37 мячей.

    В трех предыдущих поединках «Орлы» одердали две победы. Обыграть удалось «Кротоне» (3:2) дома и «Удинезе» (1:0) на выезде.

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    Единственное поражение в этой мини-серии ей устроила «Бавария», выигравшая на своем поле с результатом 2:1.

    «Специя»

    «Специя» с 29 набранными очками разместилась на 15 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись на расстоянии двух побед от зоны вылета.

    После того, как в первой половине февраля «орлята» добыли две победы подряд, затем они не могли выиграть на протяжении пяти встреч, набрав за этот период лишь два пункта.

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  • 29/03/2021

    • Один из них дебютант элиты добыл в минувшем туре первенства, сыграв вничью 1:1 на своем поле с «Беневенто», а игровым днем ранее был разгромлен в Турине «Ювентусом» со счетом 0:3.

    Тем не менее, неудачная серия была завершена в прошлом туре, в котором «Специя» одержала победу на своем поле над «Кальяри» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,472.

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    Успех гостей оценивается в 7,6, тогда как ничья — в 4,84.

    Наши прогноз и ставка — победа любой из команд с разницей в один мяч за 2,65.

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