Исландия U21
Сборная Исландии занимает четвертое место в турнирной таблице группы C, не набрав ни одного очка.
В первом туре подопечные Давида-Снорри Йонассона без шансов проиграли России (1:4), пропустив три из четырех мячей в концовке первого тайма.
Затем исландцы потерпели поражение от Дании (0:2). В первом тайме, когда островитяне уже пропустили два гола, у них был шанс сократить отставание, но Свейнн Гудьонсен не реализовал пенальти.
В отборе на Евро-2021 Исландия в своей группе пропустила вперед Италию, зато опередила Ирландию, Швецию, Армению и Люксембург.
Франция U21
Сборная Франции идет второй в турнирной таблице группы C, имея на своем счету 3 набранных очка.
В первом туре команда Сильвена Риполля неожиданно уступила Дании (0:1), хотя владела заметным игровым преимуществом.
После этого французы одержали победу над Россией (2:0). Интересно, что оба своих гола они забили с пенальти усилиями Эдуара Одсонна и Жонатана Иконе.
В квалификации Евро-2021 «трехцветные» выиграли свою группу, оказавшись выше Швейцарии, Грузии, Словакии, Азербайджана и Лихтенштейна.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Франции — 1.12, победа сборной Исландии — 22.00, ничья — 9.20.
«Трехцветные» на молодежном первенстве пока не впечатляют. Все свои голы они забили с пенальти и набрали лишь 3 очка, так что в заключительном туре группового этапа не имеют права на ошибку.
Островитяне тоже находятся в том положении, когда нужно побеждать с крупным счетом и надеяться, что Россия не наберет очков, но данный сценарий кажется уж слишком фантастическим.
Ожидаем, что команда Сильвена Риполля быстро возьмется за дело и добьется нужного результата. Наш прогноз и ставка — «победа сборной Франции в первом тайме с форой -1» за 2.00.
Также можно присмотреться к ставке «пенальти будет» за 2.50. Французы уже доказали, что умеют зарабатывать 11-метровые удары, поэтому, как нам кажется, подловят не самую строгую оборону Исландии.