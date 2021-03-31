В среду, 31 марта, сборная Исландии сыграет с командой Франции в рамках третьего тура группового этапа молодежного Евро-2021. Встреча группы C, которая пройдет в венгерском Дьере, начнется в 19:00 по московскому времени. Исландия U21 — Франция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Исландия U21

Сборная Исландии занимает четвертое место в турнирной таблице группы C, не набрав ни одного очка.

В первом туре подопечные Давида-Снорри Йонассона без шансов проиграли России (1:4), пропустив три из четырех мячей в концовке первого тайма.

Затем исландцы потерпели поражение от Дании (0:2). В первом тайме, когда островитяне уже пропустили два гола, у них был шанс сократить отставание, но Свейнн Гудьонсен не реализовал пенальти.

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В отборе на Евро-2021 Исландия в своей группе пропустила вперед Италию, зато опередила Ирландию, Швецию, Армению и Люксембург.

Франция U21

Сборная Франции идет второй в турнирной таблице группы C, имея на своем счету 3 набранных очка.

В первом туре команда Сильвена Риполля неожиданно уступила Дании (0:1), хотя владела заметным игровым преимуществом.

После этого французы одержали победу над Россией (2:0). Интересно, что оба своих гола они забили с пенальти усилиями Эдуара Одсонна и Жонатана Иконе.

В квалификации Евро-2021 «трехцветные» выиграли свою группу, оказавшись выше Швейцарии, Грузии, Словакии, Азербайджана и Лихтенштейна.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Франции — 1.12, победа сборной Исландии — 22.00, ничья — 9.20.

«Трехцветные» на молодежном первенстве пока не впечатляют. Все свои голы они забили с пенальти и набрали лишь 3 очка, так что в заключительном туре группового этапа не имеют права на ошибку.

Островитяне тоже находятся в том положении, когда нужно побеждать с крупным счетом и надеяться, что Россия не наберет очков, но данный сценарий кажется уж слишком фантастическим.

Ожидаем, что команда Сильвена Риполля быстро возьмется за дело и добьется нужного результата. Наш прогноз и ставка — «победа сборной Франции в первом тайме с форой -1» за 2.00.

Также можно присмотреться к ставке «пенальти будет» за 2.50. Французы уже доказали, что умеют зарабатывать 11-метровые удары, поэтому, как нам кажется, подловят не самую строгую оборону Исландии.