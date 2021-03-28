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    «Балтика» сразу понесется в атаку?

    «Енисей» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, ФНЛ, 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Балтика»
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    «Енисей» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 33-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 марта, начало — в 13:00 мск. «Енисей» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Марта 2021 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 13:00 Балтика Балтика
  • Калининград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Енисей»

    «Енисей» сейчас занимает скромное 12 место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков. Никаких серьезных задач команда перед собой не ставит.

    Минувший тур красноярцы провели блестяще. На выезде «Енисей» переиграл «Краснодар-2» (0:2).

    Весенний цикл красноярский клуб проводит с переменным успехом. Например, за тур до успеха в Краснодаре, команда дома минимально уступила «Акрону».

    Прогнозы на ФНЛ

    Красноярцы довольно успешно играют против «Балтики». Из пяти последних матчей «Енисей» добыл две победы при одном поражении.

    «Балтика»

    Калининградцы весну начали фантастически! Команда Евгения Калешина сносила всех и вся на своем пути, приблизившись к зоне стыков.

    А вот минувший тур стал неприятным исключением. Дома «Балтика» уступила «Оренбургу» (1:2), прервав свою победную серию.

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    • «Балтика» играет неброско, но эта игра дает результат. Выезд в Красноярск — почти лобовой. Если калининградцы реально метят в стыки — нужно побеждать.

    До идущей четвертой «Алании» — всего 5 баллов. Между тем, «Балтика» слабовато атакует (35 мячей в 32 матчах).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.61, на ничью за 3.20, а на «Енисей» — за 2.72

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    Хозяева ни на что не претендуют, но явно постараются разжиться очками.

    «Балтика» неубедительна в атаке, но в этом матче будет стараться исправить положение.

    После поражения от «Оренбурга» калининградцы будут максимально мотивированы, и явно сразу понесутся в атаку. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.72

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