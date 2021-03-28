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    Все новости спорта

    Сколько голов Польша забьет Андорре?

    Польша — Андорра. Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, квалификация к ЧМ-2022, 28 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Польши Прогнозы на Сборная Андорры
    Прогноз и ставки на Польша — Андорра
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    Польша не выиграла в трех прошлых матчах
    Польша сыграет на своем поле с Андоррой в рамках 2-го тура квалификации к чемпионату мира-2022. Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:45 мск. Польша — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 28 Марта 2021 года
    Польша
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  • Андорра-ла-Велья
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    Польша

    Сборная Польши способна побороться за победу в своем секстете отбора на ЧМ-2022, пусть даже вместе с ней в группе также оказалась Англия. В первом матче с Венгрией она разошлась миром — 2:2.

    В своем предыдущем турнире, Лиге наций, команда заняла третье место высшего дивизиона, благодаря чему удержалась в элите.

    Позади ее осталась Босния и Герцеговина, тогда как обойти «Кадру» удалось сборным Италии и Нидерландов.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В восьми предыдущих поединках поляки потерпели два поражения. Правда, в трех предыдущих матчах они не смогли выиграть.

    Андорра

    Сборной Андорры уготована роль аутсайдера группы. Тем не менее, на старте отбора она оказала сопротивление Албании и проиграла с минимальным счетом 0:1.

    Скромная команда показывает типичные для себя плохие результаты. В 14 предыдущих поединках она ни разу не выиграла.

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    • При этом в прошлых матчах сборная потерпела пять поражений. Более того, ей удалось забить только два мяча.

    Прошлый турнир коллектив провел в последнем дивизионе Лиги наций, где в своей группе остался позади Фарерских островов, Латвии и Мальты, которые финишировали выше его.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,01.

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    Успех гостей оценивается в 51,00, тогда как ничья — в 17,00.

    Наши прогноз и ставка — Польша выиграет, и в матче будет забито больше 4,5 голов за 3,10.

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