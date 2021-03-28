Польша сыграет на своем поле с Андоррой в рамках 2-го тура квалификации к чемпионату мира-2022. Матч пройдет 28 марта, начало — в 22:45 мск. Польша — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

Сборная Польши способна побороться за победу в своем секстете отбора на ЧМ-2022, пусть даже вместе с ней в группе также оказалась Англия. В первом матче с Венгрией она разошлась миром — 2:2.

В своем предыдущем турнире, Лиге наций, команда заняла третье место высшего дивизиона, благодаря чему удержалась в элите.

Позади ее осталась Босния и Герцеговина, тогда как обойти «Кадру» удалось сборным Италии и Нидерландов.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В восьми предыдущих поединках поляки потерпели два поражения. Правда, в трех предыдущих матчах они не смогли выиграть.

Андорра

Сборной Андорры уготована роль аутсайдера группы. Тем не менее, на старте отбора она оказала сопротивление Албании и проиграла с минимальным счетом 0:1.

Скромная команда показывает типичные для себя плохие результаты. В 14 предыдущих поединках она ни разу не выиграла.

При этом в прошлых матчах сборная потерпела пять поражений. Более того, ей удалось забить только два мяча.

Прошлый турнир коллектив провел в последнем дивизионе Лиги наций, где в своей группе остался позади Фарерских островов, Латвии и Мальты, которые финишировали выше его.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,01.

Успех гостей оценивается в 51,00, тогда как ничья — в 17,00.

Наши прогноз и ставка — Польша выиграет, и в матче будет забито больше 4,5 голов за 3,10.