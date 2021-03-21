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    «Ювентус» сразу изгонит «ведьм»

    «Ювентус» — «Беневенто». Прогноз, ставка (к. 1.62) на футбол, Серия А, 21 марта 2021 года

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    Федерико Кьеза
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Беневенто» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 марта, начало — в 17:00 мск. «Ювентус» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Марта 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 17:00 Беневенто Беневенто
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
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    «Ювентус»

    «Ювентус» много очков потерял на ровном месте, и теперь лишь грезит догнать «Интер». Пока что отставание от миланцев составляет 10 очков, причем туринцы имеют матч в запасе.

    Атакует «Старая Сеньора» вполне-себе прилично — 54 гола. А оборона у команды и вовсе лучшая в Серии А — лишь 22 пропущенных мяча.

    В минувшем туре команда привезла три балла с выездной встречи. В гостях был обыгран «Кальяри» со счетом 1:3.

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    Поединки против «Беневенто» для туринцев проходят успешно. Из трех очных свиданий с «ведьмами» «Ювентус» выиграл в двух при одной ничьей.

    «Беневенто»

    «Беневенто» пытается сохранить место в Серии А. Сейчас «ведьмы» опустились на 16 место с гандикапом от вылета в 4 пункта.

    При откровенно блеклой атаке (27 голов), команда Филиппо Индзаги имеет заметные проблемы в обороне. Еще бы, ведь в 27 матчах команда пропустила уже 52 раза.

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  • 15/03/2021

    • Минувший тур для команды стал форменной катастрофой. Дома «ведьмы» были сметены с газона «Фиорентиной» (1:4).

    Последняя победа команды датирована еще началом января. Тогда «Беневенто» на выезде переиграл «Кальяри» (1:2). После той встречи и последовал заметный спад.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.23, на ничью за 6.88, а на «Беневенто» — за 13.23

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    Хозяева на всех парах несутся к первому месту, пытаясь догнать «Интер».

    Гости борются за выживание, к тому же не выигрывают уже два с половиной месяца.

    Криштиану Роналду и компания явно не намерены терять очки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» в 1 тайме с коэффициентом 1.62

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    Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Беневенто» 21.03.2021 в 17:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.62.
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