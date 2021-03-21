«Ювентус» сыграет на своем поле с «Беневенто» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 марта, начало — в 17:00 мск. «Ювентус» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» много очков потерял на ровном месте, и теперь лишь грезит догнать «Интер». Пока что отставание от миланцев составляет 10 очков, причем туринцы имеют матч в запасе.

Атакует «Старая Сеньора» вполне-себе прилично — 54 гола. А оборона у команды и вовсе лучшая в Серии А — лишь 22 пропущенных мяча.

В минувшем туре команда привезла три балла с выездной встречи. В гостях был обыгран «Кальяри» со счетом 1:3.

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Поединки против «Беневенто» для туринцев проходят успешно. Из трех очных свиданий с «ведьмами» «Ювентус» выиграл в двух при одной ничьей.

«Беневенто»

«Беневенто» пытается сохранить место в Серии А. Сейчас «ведьмы» опустились на 16 место с гандикапом от вылета в 4 пункта.

При откровенно блеклой атаке (27 голов), команда Филиппо Индзаги имеет заметные проблемы в обороне. Еще бы, ведь в 27 матчах команда пропустила уже 52 раза.

Минувший тур для команды стал форменной катастрофой. Дома «ведьмы» были сметены с газона «Фиорентиной» (1:4).

Последняя победа команды датирована еще началом января. Тогда «Беневенто» на выезде переиграл «Кальяри» (1:2). После той встречи и последовал заметный спад.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 1.23, на ничью за 6.88, а на «Беневенто» — за 13.23

Хозяева на всех парах несутся к первому месту, пытаясь догнать «Интер».

Гости борются за выживание, к тому же не выигрывают уже два с половиной месяца.

Криштиану Роналду и компания явно не намерены терять очки на ровном месте. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» в 1 тайме с коэффициентом 1.62