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    Кто выиграет битву претендентов на золото в Турции?

    «Бешикташ» — «Фенербахче». Прогноз, ставка (к. 3.1) на футбол, чемпионат Турции, 21 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Фенербахче»
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    «Бешикташ» лидирует в Суперлиге
    «Бешикташ» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 31-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 21 марта, начало — в 19:00 мск. «Бешикташ» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 21 Марта 2021 года
    Бешикташ
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    •  Бешикташ 19:00 Фенербахче Фенербахче
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.60
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  • 3.30
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    «Бешикташ»

    «Бешикташ» в позапрошлом туре чемпионата добыл очередную победу. Дома «Орлы» заклевали «Газиантеп» со счетом 2:1.

    Сейчас команда занимает 1-е место в турнирной таблице с 63 очками в активе. При этом атака «Бешикташа» выглядит весьма уверенно: в 28 матчах забито 62 мяча.

    Сейчас отрыв от 2-го места составляет два очка. При этом «Бешикташ» еще имеет матч в запасе, да и вообще, по игре он вполне способен остаться на самом верху.

    Все прогнозы на футбол

    В своем предыдущем поединке стамбульцы победили «Истанбул» (3:2) в дополнительное время полуфинала Кубка Турции.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» проводит довольно успешный сезон. Правда, на текущий момент команда занимает третье место, имея в своем активе 58 очков.

    В минувшем туре стамбульцы неожиданно потерпели поражение на своем поле от «Генчлерберлиги» со счетом 1:2.

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  • 15/03/2021

    • Следует отметить, что в восьми предыдущих поединках «Канарейки» выиграли только три матча во всех турнирах при четырех поражениях.

    Отставание от соперника составляет пять очков, а от второго в таблице «Галатасарая» — на три. При этом лидер сыграл на один матч меньше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,18.

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    Успех гостей оценивается в 3,34, тогда как ничья — в 3,68.

    Наши прогноз и ставка — «Бешикташ» забьет в обоих таймах за 3,1.

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    Прогноз и ставка на матч «Бешикташ» — «Фенербахче» 21.03.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.10.
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