«Бешикташ»
«Бешикташ» в позапрошлом туре чемпионата добыл очередную победу. Дома «Орлы» заклевали «Газиантеп» со счетом 2:1.
Сейчас команда занимает 1-е место в турнирной таблице с 63 очками в активе. При этом атака «Бешикташа» выглядит весьма уверенно: в 28 матчах забито 62 мяча.
Сейчас отрыв от 2-го места составляет два очка. При этом «Бешикташ» еще имеет матч в запасе, да и вообще, по игре он вполне способен остаться на самом верху.
В своем предыдущем поединке стамбульцы победили «Истанбул» (3:2) в дополнительное время полуфинала Кубка Турции.
«Фенербахче»
«Фенербахче» проводит довольно успешный сезон. Правда, на текущий момент команда занимает третье место, имея в своем активе 58 очков.
В минувшем туре стамбульцы неожиданно потерпели поражение на своем поле от «Генчлерберлиги» со счетом 1:2.
Следует отметить, что в восьми предыдущих поединках «Канарейки» выиграли только три матча во всех турнирах при четырех поражениях.
Отставание от соперника составляет пять очков, а от второго в таблице «Галатасарая» — на три. При этом лидер сыграл на один матч меньше.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,18.
Успех гостей оценивается в 3,34, тогда как ничья — в 3,68.
Наши прогноз и ставка — «Бешикташ» забьет в обоих таймах за 3,1.