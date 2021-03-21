«Бешикташ» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 31-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 21 марта, начало — в 19:00 мск. «Бешикташ» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

«Бешикташ» в позапрошлом туре чемпионата добыл очередную победу. Дома «Орлы» заклевали «Газиантеп» со счетом 2:1.

Сейчас команда занимает 1-е место в турнирной таблице с 63 очками в активе. При этом атака «Бешикташа» выглядит весьма уверенно: в 28 матчах забито 62 мяча.

Сейчас отрыв от 2-го места составляет два очка. При этом «Бешикташ» еще имеет матч в запасе, да и вообще, по игре он вполне способен остаться на самом верху.

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В своем предыдущем поединке стамбульцы победили «Истанбул» (3:2) в дополнительное время полуфинала Кубка Турции.

«Фенербахче»

«Фенербахче» проводит довольно успешный сезон. Правда, на текущий момент команда занимает третье место, имея в своем активе 58 очков.

В минувшем туре стамбульцы неожиданно потерпели поражение на своем поле от «Генчлерберлиги» со счетом 1:2.

Следует отметить, что в восьми предыдущих поединках «Канарейки» выиграли только три матча во всех турнирах при четырех поражениях.

Отставание от соперника составляет пять очков, а от второго в таблице «Галатасарая» — на три. При этом лидер сыграл на один матч меньше.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,18.

Успех гостей оценивается в 3,34, тогда как ничья — в 3,68.

Наши прогноз и ставка — «Бешикташ» забьет в обоих таймах за 3,1.