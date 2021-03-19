«Бетис» сыграет на своем поле с «Леванте» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 марта, начало — в 23:00 мск. «Бетис» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» в нынешнем сезоне выступает вполне пристойно. Сейчас севильская команда занимает весьма высокое 6 место, имея в своем активе 42 очка.

«Бетис» атакует не столь грозно, забив в 27 матчах только 36 голов. При этом оборона действует не столь надежно, ведь в ее пассиве уже 41 пропущенный мяч.

В предыдущем своем матче «Бетис» уступил. Причем то поражение стало вдвойне обидным, ведь приключилось в севильском дерби (1:0).

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Поединки с «Леванте» для команды проходят откровенно неудачно. Вдумайтесь, в пяти последних матчах в активе «Бетиса» значится лишь одна добытая виктория.

«Леванте»

«Леванте» проводит вполне успешный, как для себя, сезон. Нынешнее 9 место — вполне неплохой показатель, да и 35 набранных очков греют душу.

В минувшем туре команда дома разжилась тремя очками. «Леванте» в родных стенах с огромной натугой одолел земляков из «Валенсии» со счетом 1:0.

Притом, что «Леванте» не так много забивает (всего 36 мячей), оборона команды действует относительно надежно. Все-таки 35 пропущенных мячей в 27 матчах — не самый худший в лиге показатель.

Между тем, вряд ли левантийцам удастся вклиниться в борьбу за еврокубковое 6 место, на котором, к слову, находится «Бетис». Но и вылет «Леванте» явно не грозит, что само по себе и немало.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.87, на ничью за 3.75, а на «Леванте» — за 4.20

Хозяева попытаются положиться конец неудачной серии матчей с левантийцами.

«Леванте» выступают неровно, но вполне способны оказать серьезное сопротивление «Бетису».

Обе команды не лучшим образом атакуют, но могут повысить эффективность своих атак во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.88