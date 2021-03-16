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    «Шершни» по традиции обыграют «Ротерхэм»?

    «Ротерхэм» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионшип, 16 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ротерхэм» — «Уотфорд»
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    Натаниэль Чалоба
    «Ротерхэм» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 марта, начало — в 22:00 мск. «Ротерхэм» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ротерхэм»

    «Ротерхэм» на данный момент находится в зоне вылета. Сейчас команда занимает 22 место, имея в своем активе лишь 32 очка.

    Показатели у одного из аутсайдеров подобающие. К примеру, лишь 35 забитых мячей в 32 матче явно говорят о проблемах в атаке.

    В минувшем туре «Ротерхэм» добился важнейшей победы. На выезде был обыгран один из конкурентов в борьбе за выживание «Шеффилд Уэнсдей» (1:2).

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    К слову, в том матче «Ротерхэм» выиграл в численном меньшинстве, к тому же команда забила все три мяча. Правда, один из них Мэттью Олосунде забил в собственные ворота.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» в минувшем туре чемпионата разжился тремя баллами. На выезде «шершни» переиграли «Кардифф» (1:2).

    Нынешнее турнирное положение «шершней» для клуба видится перспективным. 2 место с 69 очками в активе дает прекрасные шансы для повышения в классе.

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    • Оборона «Уотфорда» действует монолитно и надежно. Показателем тому являются лишь 25 пропущенных мячей в 36 встречах.

    Кстати, по надежности обороны «шершни» — лучшие в лиге наряду с «Суонси». При этом и атака у «Уотфорда» явно не провисает — 48 голов.

    «Ротерхэм» — «Уотфорд». Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 1.80, на ничью за 3.55, а на «Ротерхэм» — за 4.30

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    Хозяева отчаянно бьются за выживание, к тому же в последних матчах несколько улучшили свои результаты.

    «Шершни» претендуют на выход в АПЛ, так что вряд ли позволят себе терять очки на ровном месте.

    Гости выглядят лучше по всем показателям, к тому же из четырех последних очных поединков выиграли во всех. Наши прогноз и ставка — Победа «Уотфорда» с коэффициентом 1.80

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