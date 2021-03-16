«Ротерхэм» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 марта, начало — в 22:00 мск. «Ротерхэм» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротерхэм»

«Ротерхэм» на данный момент находится в зоне вылета. Сейчас команда занимает 22 место, имея в своем активе лишь 32 очка.

Показатели у одного из аутсайдеров подобающие. К примеру, лишь 35 забитых мячей в 32 матче явно говорят о проблемах в атаке.

В минувшем туре «Ротерхэм» добился важнейшей победы. На выезде был обыгран один из конкурентов в борьбе за выживание «Шеффилд Уэнсдей» (1:2).

Все прогнозы на футбол

К слову, в том матче «Ротерхэм» выиграл в численном меньшинстве, к тому же команда забила все три мяча. Правда, один из них Мэттью Олосунде забил в собственные ворота.

«Уотфорд»

«Уотфорд» в минувшем туре чемпионата разжился тремя баллами. На выезде «шершни» переиграли «Кардифф» (1:2).

Нынешнее турнирное положение «шершней» для клуба видится перспективным. 2 место с 69 очками в активе дает прекрасные шансы для повышения в классе.

Оборона «Уотфорда» действует монолитно и надежно. Показателем тому являются лишь 25 пропущенных мячей в 36 встречах.

Кстати, по надежности обороны «шершни» — лучшие в лиге наряду с «Суонси». При этом и атака у «Уотфорда» явно не провисает — 48 голов.

«Ротерхэм» — «Уотфорд». Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 1.80, на ничью за 3.55, а на «Ротерхэм» — за 4.30

Хозяева отчаянно бьются за выживание, к тому же в последних матчах несколько улучшили свои результаты.

«Шершни» претендуют на выход в АПЛ, так что вряд ли позволят себе терять очки на ровном месте.

Гости выглядят лучше по всем показателям, к тому же из четырех последних очных поединков выиграли во всех. Наши прогноз и ставка — Победа «Уотфорда» с коэффициентом 1.80