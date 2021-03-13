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    «Матрасники» традиционно обыграют «Хетафе»?

    «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Примера, 13 марта 2021 года

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    Сауль
    «Хетафе» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 марта, начало — в 23:00 мск. «Хетафе» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Марта 2021 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 23:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.75
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Хетафе»

    «Хетафе» в нынешнем сезоне выступает гораздо ниже своих возможностей. Сейчас команда занимает крайне низкое 15 место, имея в своем активе лишь 27 очков.

    «Хетафе» атакует откровенно беззубо, забив в 26 матчах только 21 гол. При этом оборона действует не столь надежно, ведь в ее пассиве уже 32 пропущенных мяча.

    В предыдущем своем матче «Хетафе» уступил. На выезде команда не сумела зацепиться очки в поединке с «Вальядолидом» (2:1).

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    Поединки с «Атлетико» для команды проходят откровенно неудачно. Вдумайтесь, в семи (!) последних матчах «матрасники» неизменно брали верх.

    «Атлетико»

    «Атлетико» проводит прекрасный сезон. Команда Диего Симеоне, конечно, не так давно потеряла немало очков, однако все еще лидирует в Примере.

    В минувшем туре команда дома разжилась тремя очками. «Атлетико» в родных стенах с огромной натугой одолел «Атлетик» со счетом 2:1.

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    • Притом, что «Атлетико», как для кандидата в чемпионы Испании, не так много забивает (50 мячей), оборона команды действует как часы. Все-таки 18 пропущенных мячей в 26 матчах — лучший в лиге показатель.

    Между тем, отрыв от идущей второй «Барселоны» составляет 6 очков, что совсем не говорит о завершении чемпионской интриги. Она жива, но все ведь в руках у «матрасников», верно?!

    «Хетафе» — «Атлетико». Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 2.10, на ничью за 3.17, а на «Хетафе» — за 4.28

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    Хозяева крайне слабо играют против «матрасников», к тому же откровенно неудачно атакуют.

    Команда Симеоне и так растеряла по пути немало очков, так что с концентрацией на результат в этой встрече проблем у мадридцев не будет.

    Состав у гостей посильнее, да и в чемпионской гонке задел у команды Симеоне не так уж комфортный, каким кажется на первый взгляд. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с коэффициентом 2.10

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