В матче 29 тура французской Лиги 1 «Реймс» примет «Лион» на стадионе «Огюст Делон». Состоится событие 12 марта в 23:00 мск. «Реймс» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

Команда имеет неплохие результаты, как для середняка турнирной таблицы. У нее 4 матча без поражений, хотя в трех из них хозяева играли вничью.

«Реймс» расписал две одинаковые ничьи с «Сент-Этьеном» и «Лансом». Оба матча закончились со счетом 1:1. С «Монпелье» «Красно-белые» разошлись нулевой ничьей.

3 марта клуб одержал победу над «Нантом» (2:1). Это была первая победа команды за месяц и восьмая в сезоне. Также коллектив насобирал 10 ничейных результатов и 10 поражений.

Все прогнозы на Лигу 1

В турнирной таблице «Реймс» занимает 12 место. У него на счету 34 очка.

«Лион»

«Лион» находится в зоне плей-офф Лиги чемпионов. «Львы» занимают третью позицию с 59 очками на счету. При этом команду Руди Гарсии отделяет всего одно очко от ПСЖ и три очка от лидера — «Лилля».

В чемпионате гости имеют серию из трех матчей без поражений — ничья и две победы. «Лион» обыграл «Брест» 3:2 и «Ренн» 1:0. Ничья была в игре с «Марселем».

В прошлом поединке «Олимпийцы» разгромили «Сошо» 5:2 в матче Кубка Франции и смогли пройти в 1/8 финала.

Стоит добавить, что в гостевых матчах чемпионата Франции «Лион» не проигрывает уже 12 туров.

Прогноз и ставка

«Лион» выступает в роли фаворита. На его победу букмекеры выставили коэффициент 1.52. Победа «Реймса» оценивается коэффициентом 6.60. На ничью предлагают 4.50.

Статистика у «Лиона» куда приятнее. Ну и в целом «Львы» является более сильным коллективом в Лиге 1, чем «Брест». Кстати, в ноябре гости разгромили хозяев на своем поле со счетом 3:0.

Учитывая 3 победы «Лиона» в 4 последних поединках, прогнозируем повторение результата прошлой встречи команд. Ну и так как подопечные Руди Гарсии являются самым результативным коллективом после ПСЖ, ставим на победу «Лиона» с форой -1.