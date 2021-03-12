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    «Лион» продолжит набирать очки в Лиге 1

    «Реймс» — «Лион». Прогноз (к. 1.84) и ставки на чемпионат Франции по футболу 1 12 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Лион»
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    Мемфис Депай
    В матче 29 тура французской Лиги 1 «Реймс» примет «Лион» на стадионе «Огюст Делон». Состоится событие 12 марта в 23:00 мск. «Реймс» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Марта 2021 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 23:00 Лион Лион
  • Лион
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.60
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.50
  • Ставка!
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    «Реймс»

    Команда имеет неплохие результаты, как для середняка турнирной таблицы. У нее 4 матча без поражений, хотя в трех из них хозяева играли вничью.

    «Реймс» расписал две одинаковые ничьи с «Сент-Этьеном» и «Лансом». Оба матча закончились со счетом 1:1. С «Монпелье» «Красно-белые» разошлись нулевой ничьей.

    3 марта клуб одержал победу над «Нантом» (2:1). Это была первая победа команды за месяц и восьмая в сезоне. Также коллектив насобирал 10 ничейных результатов и 10 поражений.

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    В турнирной таблице «Реймс» занимает 12 место. У него на счету 34 очка.

    «Лион»

    «Лион» находится в зоне плей-офф Лиги чемпионов. «Львы» занимают третью позицию с 59 очками на счету. При этом команду Руди Гарсии отделяет всего одно очко от ПСЖ и три очка от лидера — «Лилля».

    В чемпионате гости имеют серию из трех матчей без поражений — ничья и две победы. «Лион» обыграл «Брест» 3:2 и «Ренн» 1:0. Ничья была в игре с «Марселем».

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    • В прошлом поединке «Олимпийцы» разгромили «Сошо» 5:2 в матче Кубка Франции и смогли пройти в 1/8 финала.

    Стоит добавить, что в гостевых матчах чемпионата Франции «Лион» не проигрывает уже 12 туров.

    Прогноз и ставка

    «Лион» выступает в роли фаворита. На его победу букмекеры выставили коэффициент 1.52. Победа «Реймса» оценивается коэффициентом 6.60. На ничью предлагают 4.50.

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    Статистика у «Лиона» куда приятнее. Ну и в целом «Львы» является более сильным коллективом в Лиге 1, чем «Брест». Кстати, в ноябре гости разгромили хозяев на своем поле со счетом 3:0.

    Учитывая 3 победы «Лиона» в 4 последних поединках, прогнозируем повторение результата прошлой встречи команд. Ну и так как подопечные Руди Гарсии являются самым результативным коллективом после ПСЖ, ставим на победу «Лиона» с форой -1.

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