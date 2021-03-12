12 марта на в Риме «Стадио Олимпико» «Лацио» сыграет с «Кротоне» в стартовом поединке 27-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 17:00 по мск. «Лацио» — «Кротоне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» перед стартом этого тура занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав в 25 поединках 43 очка и отстает от шестой еврокубковой позиции на четыре пункта.

Римский коллектив проиграл в трех последних проведенных встречах с учетом всех турниров. Сперва в этом отрезке он на своей арене был повержен «Баварией» (1:4) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

После этого «орлы» дважды уступили в рамках чемпионата страны, где поочередно в гостевых матчах были слабей «Болоньи» (0:2) и туринского «Ювентуса» (1:3). Отметим, что за пять минувших встреч они потерпели четыре фиаско при одном выигрыше.

Все прогнозы на футбол

12 домашних игр текущего чемпионата Италии принесли «Лацио» семь викторий, два мировых исхода и три поражения, разница забитых и пропущенных в них составляет 18:14.

«Кротоне»

«Кротоне» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав всего 15 очков в 26 проведенных поединках. От 17 спасительной строки коллектив отстает на семь пунктов.

За последние восемь туров первенства «акулы» смогли разжиться всего лишь тремя баллами, обыграв в прошлом туре на своей территории «Торино» со счетом 4:2.

До этого «пифагорейцы» уступили в семи поединках Серии А подряд, забив за все это время всего три гола, а пропустив в свои аж 21. В четырех из этих случаев они терпели разгромные фиаско.

Вне родных стен в текущем чемпионате «Кротоне» еще на побеждал. Коллектив только дважды сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Разница мячей в этих встречах составляет 10:38.

Игра первого круга принесла «Лацио» выездную викторию над «Кротоне» со счетом 2:0.

«Лацио» — «Кротоне». Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают — 1.31.

На викторию «Кротоне» дают — 11.50, ничья оценена — в 6.00.

Вряд ли «акулы», выступающие в гостях просто ужасно, смогут избежать очередного крупного поражения. Наш прогноз и ставка на эту игру — победа «Лацио» с форой (-1,5).