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    «Орлы» дома не испытают трудностей с аутсайдером?

    «Лацио» — «Кротоне». Прогноз и ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Италии, 12 марта 2021 года

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    12 марта на в Риме «Стадио Олимпико» «Лацио» сыграет с «Кротоне» в стартовом поединке 27-го тура итальянской Серии А. Встреча начнется в 17:00 по мск. «Лацио» — «Кротоне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Марта 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 17:00 Кротоне Кротоне
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.28
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  • 5.80
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
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    «Лацио»

    «Лацио» перед стартом этого тура занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав в 25 поединках 43 очка и отстает от шестой еврокубковой позиции на четыре пункта.

    Римский коллектив проиграл в трех последних проведенных встречах с учетом всех турниров. Сперва в этом отрезке он на своей арене был повержен «Баварией» (1:4) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

    После этого «орлы» дважды уступили в рамках чемпионата страны, где поочередно в гостевых матчах были слабей «Болоньи» (0:2) и туринского «Ювентуса» (1:3). Отметим, что за пять минувших встреч они потерпели четыре фиаско при одном выигрыше.

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    12 домашних игр текущего чемпионата Италии принесли «Лацио» семь викторий, два мировых исхода и три поражения, разница забитых и пропущенных в них составляет 18:14.

    «Кротоне»

    «Кротоне» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав всего 15 очков в 26 проведенных поединках. От 17 спасительной строки коллектив отстает на семь пунктов.

    За последние восемь туров первенства «акулы» смогли разжиться всего лишь тремя баллами, обыграв в прошлом туре на своей территории «Торино» со счетом 4:2.

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    • До этого «пифагорейцы» уступили в семи поединках Серии А подряд, забив за все это время всего три гола, а пропустив в свои аж 21. В четырех из этих случаев они терпели разгромные фиаско.

    Вне родных стен в текущем чемпионате «Кротоне» еще на побеждал. Коллектив только дважды сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Разница мячей в этих встречах составляет 10:38.

    Игра первого круга принесла «Лацио» выездную викторию над «Кротоне» со счетом 2:0.

    «Лацио» — «Кротоне». Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают — 1.31.

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    На викторию «Кротоне» дают — 11.50, ничья оценена — в 6.00.

    Вряд ли «акулы», выступающие в гостях просто ужасно, смогут избежать очередного крупного поражения. Наш прогноз и ставка на эту игру — победа «Лацио» с форой (-1,5).

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