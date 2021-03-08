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    Сможет ли «Рубин» прорвать оборону «Зенита»?

    «Рубин» — «Зенит». Прогноз (к. 2.65) и ставки на тоталы в матче РПЛ 8 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Зенит»
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    Хвича Кварацхелия
    8 марта на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани «Рубин» примет «Зенит» в рамках 21 тура российской Премьер-лиги. Начало поединка в 16:30 мск. «Рубин» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Марта 2021 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 16:30 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.20
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.72
  • Ставка!
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    «Рубин»

    «Рубин» перед этой встречей имеет 31 очко. Подопечные Леонида Слуцкого располагаются на 9 строчке и имеют серию из трех матчей без поражений.

    «Бордовые» расписали нулевую ничью с «Ахматом». С минимальным счетом команда обыграла «Тамбов». Однако главное, что хозяева на выезде победили «Спартак» 2:0.

    В пяти поединках турнира у «Рубина» всего одно поражение при трех победах. Если учесть товарищеские матчи зимней паузы, то у коллектива из Казани 5 матчей без поражений — 4 победы и одна ничья.

    Календарь и таблица РПЛ

    Слуцкий не сможет рассчитывать на таких футболистов: Олег Шатов (перебор желтых), Ин-Бом Хван, Мицуки Сайто, Михаил Меркулов, Александр Зуев, Сильвие Бегич (перебор желтых), Оливер Абильдгор (красная карточка).

    «Зенит»

    «Зенит» является лидером чемпионата с 42 очками на счету. ЦСКА отстает всего на 2 пункта, но «Армейцы» свой матч в этом туре уже сыграли.

    Команда Сергея Семака в прошлом туре сыграла вничью с «Ростовом» (2:2). Пришлось даже спасаться по ходу встречи. Перед этим «Сине-бело-голубые» разгромили «Урал» 5:1, одолели «Динамо» 3:1 и «Спартак» 3:1. Ну и стоит отметить вылет команды из Кубка России из-за поражения «Арсеналу» 1:2.

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    • В 20 матчах сезона «Зенит» одержал 12 побед при шести ничьих и двух поражениях.

    У «Зенита» будут отсутствовать два лидера. Это Себастьян Дриусси и Малком. Оба травмированы.

    Прогноз и ставка

    «Рубин» в этом матче андердог с коэффициентом 5.30. На победу «Зенита» букмекеры поставили 1.67. Ничья оценивается коэффициентом 4.00.

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    «Зенит» пропускал в последних двух матчах, причем больше одного мяча. «Рубин» после победы над «Спартаком» смотрится достаточно грозным соперником, который вполне может вскрыть оборону гостей.

    Давайте рискнем, но с подстраховкой и поставим на то, что «Рубин» сможет забить «Зениту» больше одного гола.

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