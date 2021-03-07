«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 7 марта, начало — в 19:30 мск. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Ранее на этой неделе победная серия «Манчестер Сити» достигла 21 матча. На этот раз команда Пепа Гвардиолы разгромила «Вулверхэмптон» — 4:1.

Отрыв «Ман Сити» от «Манчестер Юнайтед» составляет уже 14 очков. Остальные находятся еще дальше. Тему чемпионской гонки можно закрывать до следующего сезона.

В Премьер-лиге серия побед «Сити» составляет 15 матчей. И за все это время лидер АПЛ ни разу не пропускал больше одного мяча. Более того, на этом отрезке «Манчестер Сити» позволил соперникам забить лишь пять мячей.

У «Сити» лучшая оборона и атака в лиге: в 27-ми матчах команда Гвардиолы забила 56 мячей, а пропустила — только 17.

«Манчестер Юнайтед»

Тем временем «Манчестер Юнайтед» заметно приуныл, когда стало ясно, что шансы на титул растворились в бесконечных победах «Манчестер Сити».

Четыре из пяти предыдущих матчей «МЮ» завершились вничью. А в двух последних и вовсе был зафиксирован самый ужасный счет — 0:0.

Кроме того, в конце февраля «МЮ» сыграл вничью 0:0 с «Реал Сосьедадом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

То есть прямо сейчас у «Манчестер Юнайтед» серия из трех ничьих со счетом 0:0. Кошмар.

Прогноз и ставка

В первом круге матч этих команд завершился вничью. Конечно же, 0:0. В этом сезоне английские топы устроили какое-то издевательство над болельщиками. Букмекеры предлагают поставить на тотал больше 2,5 в ближайшем матче за 1.82. Коэффициент совсем так себе в данном случае.

«Ман Сити», скорее всего, забьет, «Манчестер Юнайтед» — вряд ли. «Красным дьяволам» даже в идеальном состоянии было бы крайне сложно вскрыть оборону соперника, а сейчас об этом и вовсе не может быть и речи.

Ставка - тотал «Манчестер Юнайтед» меньше 0,5 за 2.15.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал меньше 2,5 за 2.20. «Сити» выиграет 1:0 или 2:0.