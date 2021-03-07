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    Команды поделят очки?

    «Уэска» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 3.34) на футбол, чемпионат Испании, 7 марта 2021 года

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    Рафаэль Мир
    В воскресенье, 7 марта, в рамках 26-го тура испанской Примеры «Уэска» на своем поле сыграет с «Сельтой». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Уэска» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 07 Марта 2021 года
    Уэска
  • Испания. Примера
    •  Уэска 16:00 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Уэска»

    «Уэска» замыкает турнирную таблицу Примеры. Сейчас у команды 20 набранных очков и отставание от спасительной 17 строки составляет всего два пункта.

    В минувшем туре «оскенцы» расписали выездную мировую с «Эйбаром» (1:1), а перед этим они одержали домашнюю победу над «Гранадой» со счетом 3:2, что стало третьей викторией в этом чемпионате и второй за пять последних игровых дней.

    Одолеть удалось еще на выезде «Вальядолид» (3:1), после чего «сине-гранатовые» поочередно с минимальным счетом уступили на своей арене «Реалу» (1:2) и в гостях «Севилье» (0:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На своем поле «Уэска» в этом чемпионате заработала 11 баллов из 20 общих. Команда выиграла два раза при пяти мировых и таком же количестве фиаско, разница мячей — 9:14.

    «Сельта»

    У «Сельты» после 25 туров на счету находится 30 очков, с которыми она делит десятое место с «Атлетиком» и «Валенсией», находясь на значительном расстоянии от еврокубковой зоны.

    В своем последнем сыгранном матче первенства клуб из Виго расписал домашнюю мировую с «Вальядолидом», сыграв 1:1, что стало четвертой ничьей для них за шесть последних поединков в Примере.

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    • Стоит отметить, что «кельты» смогли выиграть лишь раз за девять предыдущих встреч в чемпионате, обыграв на своей территории 12 февраля предпоследний на данный момент «Эльче» (3:1).

    На выезде «Сельта» в текущем чемпионате Испании разжилась всего десятью баллами, победив всего лишь один раз при семи мировых исходах и пяти поражениях, разница мячей — 11:18.

    В первом круге «Сельта» дома выиграла у «Уэски» со счетом 2:1. К слову, «кельты» не проигрывают «оскенцам» в последних пяти играх.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сельты» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Уэски» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.34.

    Уж очень эти команды миролюбивы, поэтому не исключаем в данной встрече ничейный исход. Наш прогноз и ставка — ничья.

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