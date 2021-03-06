В 26 туре испанской Примеры «Эльче» сыграет дома с «Севильей» на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро». Игра состоится 6 марта в 18:15 мск. «Эльче» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

Хозяева находятся в зоне вылета — 19 место, 21 очко. У них есть шансы на спасение, поскольку разрыв мизерный. Однако «Эльче» проиграл в двух прошлых матчах, а поражений в сезоне у команды уже 11.

«Эльче» проиграл «Барселоне» 0:3 и уступил «Гранаде» 1:2. Это было перед победой над «Эйбаром» (1:0) — единственной победой за февраль.

Отметим, что «Зелено-полосатые» выиграли только два домашних матча в сезоне.

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В 4 из 5 последних поединков «Эльче» пропускал не менее двух голов.

«Севилья»

«Севилья» проиграла два матча подряд, а кошмаром для нее стала «Барселона», которой она не только уступила в чемпионате 0:2, но и в Кубке Испании.

«Андалусийцы» проиграли в ответной полуфинальной игре 0:3 и лишились путевки в финал. Первая встреча завершилась победой «Севильи» (2:0).

До поражения от «Каталонцев» гости показывали хорошие результаты в чемпионате. Они победили «Осасуну» 2:0, «Уэску» 1:0 и «Хетафе» 3:0. При этом команда проиграла в первом матче 1/8 Лиги чемпионов «Боруссии» Д 2:3.

В турнирной таблице Примеры «Севилья» занимает 4 место. На счету у нее 48 очков, 15 побед, 3 ничьи и 6 поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение «Севилье». На ее победу поставили 1.61, а на «Эльче» выставлен коэффициент 7.10. На ничью предлагают 3.65.

«Севилья» однозначно хочет прервать неудачную серию и после вылета из Кубка Испании она полностью переключится на Примеру. Хотя и в Лиге чемпионов у клуба еще есть шансы.

«Эльче» много проигрывает и вряд ли может противостоять такому сопернику на равных. Тем более что в первом круге «Андалусийцы» победили со счетом 3:0. Предлагаем поставить на победу гостей.

Также можно поиграть с результативностью матча. Считаем, что тотал больше 2 вполне вероятен в этом случае.