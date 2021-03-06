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    Удержится ли «Айнтрахт» в топ-4 Бундеслиги?

    «Айнтрахт» — «Штутгарт». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, чемпионат Германии, 6 марта 2021 года

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    «Айнтрахт» занимает четвертое место
    В субботу, 6 марта, в рамках 24-го тура немецкой первой Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле сыграет с «Штутгартом». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по мск. «Айнтрахт» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Марта 2021 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» в позапрошлом туре чемпионата добыл победу, и какую! Дома был обыгран действующий чемпион и лидер «Бавария» (2:1).

    Тем не менее, в предыдущем поединке франкфуртцы потерпели неожиданное поражение от «Вердера» (1:2). Это прервал победную серию из пяти игр.

    Сейчас команда занимает высокое 4-е место в турнирной таблице с 42 очками в активе. При этом атака «Айнтрахта» выглядит великолепно: в 23 матчах забито 46 мячей.

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    А вот пропускает клуб многовато — 30 мячей в 23-х матчах. Сейчас гандикап от пятого места вне зоны Лиги чемпионов измеряется тремя очками.

    «Штутгарт»

    Перед стартом данного тура «Штутгарт» с 32 набранными баллами разместился на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, уступая пять пунктов еврокубковой зоне.

    «Швабы» в позапрошлом туре первенства обыграли на выезде «Кельн» со счетом 1:0. Этой викторией они прервали свою 6-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны, в которой было четыре фиаско и две ничьи.

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  • 03/03/2021

    • В прошлом коллектив и вовсе разгромил «Шальке» с результатом 5:1. В целом, он не уступает три встречи кряду.

    К слову, выигрыш над «Плутами» стал только четвертым за 12 последних поединков в первенстве страны и обыграны были только коллективы из нижней части турнирной таблицы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Айнтрахт» выиграет, и обе команды забьют за 3,00.

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