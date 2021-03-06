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    Пробьет ли «Астон Вилла» «Вулверхэмптон»?

    «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставка (к. 2.90) в чемпионате Англии по футболу 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»
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    «Астон Вилла» идет на 9-м месте
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 марта на «Вилла Парк», начало — в 20:30 мск. «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» в позапрошлом туре чемпионата разжилась тремя очками. На выезде минимально был обыгран «Лидс».

    В предыдущем матче бирмингемцы потерпели второе поражение за три поединка, уступив на своем поле «Лестеру» (1:2).

    Сейчас команда занимает девятое место в турнирной таблице с 39 очками в активе. При этом атака кларетовых выглядит не лучшим образом: в 25 матчах забито только 38 мячей.

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    Сейчас отставание от еврокубкового 5 места составляет семь очков. Причем «Вилланы» имеют один матч в запасе, так что шансы есть.

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» блещут стабильностью лишь в плане турнирного расположение. Они на 12 месте с 34 очками. Победы сменяются ничьими, но при этом подопечные Эшпириту Санту сейчас мало проигрывают.

    До прошлого тура в предыдущих матчах «Вулверхэмптон» оставался непобежденным — две ничьи и три победы. «Оранжевые» обыграли «Арсенал» 2:1, «Лидс» 1:0 и «Саутгемптон» 2:1.

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    • Тем не менее, в прошлом туре коллектив потерпел поражение. На выезде он не сумел остановить несущийся к чемпионству «Манчестер Сити» (1:4).

    Клуб находится в том неприятном для середняка положении, когда с одной стороны вылет ему не грозит, но с другой — попасть в еврокубки также почти нереально, а значит все более актуальными становятся проблемы с мотивацией.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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