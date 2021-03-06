«Астон Вилла»
«Астон Вилла» в позапрошлом туре чемпионата разжилась тремя очками. На выезде минимально был обыгран «Лидс».
В предыдущем матче бирмингемцы потерпели второе поражение за три поединка, уступив на своем поле «Лестеру» (1:2).
Сейчас команда занимает девятое место в турнирной таблице с 39 очками в активе. При этом атака кларетовых выглядит не лучшим образом: в 25 матчах забито только 38 мячей.
Сейчас отставание от еврокубкового 5 места составляет семь очков. Причем «Вилланы» имеют один матч в запасе, так что шансы есть.
«Вулверхэмптон»
«Волки» блещут стабильностью лишь в плане турнирного расположение. Они на 12 месте с 34 очками. Победы сменяются ничьими, но при этом подопечные Эшпириту Санту сейчас мало проигрывают.
До прошлого тура в предыдущих матчах «Вулверхэмптон» оставался непобежденным — две ничьи и три победы. «Оранжевые» обыграли «Арсенал» 2:1, «Лидс» 1:0 и «Саутгемптон» 2:1.
Тем не менее, в прошлом туре коллектив потерпел поражение. На выезде он не сумел остановить несущийся к чемпионству «Манчестер Сити» (1:4).
Клуб находится в том неприятном для середняка положении, когда с одной стороны вылет ему не грозит, но с другой — попасть в еврокубки также почти нереально, а значит все более актуальными становятся проблемы с мотивацией.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.
Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.