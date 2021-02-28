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    «Унион» — «Хоффенхайм». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Германии, 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Хоффенхайм»
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    Кристофер Триммель
    28 февраля в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» местный «Унион» сыграет с «Хоффенхаймом» в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги. Начало игры — в 15:30 по мск. «Унион» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Февраля 2021 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 15:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Унион»

    «Унион» с 33 набранными очками находится на седьмой строке в турнирной таблице немецкого первенства, уступая всего лишь три балла шестой еврокубковой позиции.

    Берлинский коллектив в минувшем туре чемпионата смог на выезде минимально переиграть «Фрайбург» со счетом 1:0. Этим выигрышем он прервал свою 5-матчевую серию без побед в рамках Бундеслиги.

    В этот период «железные» два раза сыграли вничью и потерпели три фиаско. Стоить отметить, что в минувших шести играх они смогли забить всего лишь три гола, правда, и пропустили только пять мячей.

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    Сейчас у «Униона» 10-матчевая домашняя беспроигрышная серия, где было четыре победы и шесть ничейных исходов. Всего в этом чемпионате он в родных стенах проиграл только раз.

    «Хоффенхайм»

    Перед стартом данного тура «Хоффенхайм» идет на 11 месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 26 очков в 23 турах и отстает на восемь баллов от еврозоны.

    Несколько дней тому назад «деревенские» проиграли на своем поле норвежскому «Мольде» в 1/16 финала Лиги Европы и покинули этот турнир, так как на выезде сыграли вничью 3:3.

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    • В своей последней игре чемпионата «бело-синие» в родных стенах разгромили «Вердер» со счетом 4:0. Это была только третья их победа за девять последних туров, еще в этот период было две ничьи и четыре фиаско.

    Вне родных стен «Хоффенхайм» пять раз уступал при трех выигрышах и трех ничьих. Отметим, что он забивал минимум один мяч в 17 из 18 предыдущих матчей на выезде.

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    В прошлом сезоне «Хоффенхайм» дважды обыграл «Унион» (4:0 и 2:0), в первом круге текущего чемпионата берлинцы одолели «деревенских» на их поле со счетом 3:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Униона» — 2.45, победа «Хоффенхайма» — 3.10, ничья — 3.52.

    Учитывая хорошую выездную результативность «деревенских», от данной встречи вполне можно ожидать обмена забитыми мячами. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.

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