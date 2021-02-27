В субботу, 27 февраля, «Вольфсбург» на своей арене сразится с берлинской «Гертой» в 23-м туре немецкой Бундеслиги. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по мск. «Вольфсбург» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» в этом сезоне ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. После 22 туров он делит третье место с «Айнтрахтом», набрав 42 очка, оторвавшись от пятой строки на пять пунктов.

В минувшем игровом дне «волки» разобрались на выезде с «Арминией», выиграв со счетом 3:0, тем самым продлив свою беспроигрышную серию в чемпионате до восемь матчей.

В этот удачный отрезок «зелено-белые» добились пять побед и три раза играли вничью. Стоит отметить, что в шести последних играх они сохранили свои ворота на замке, а с учетом кубковой встречи их «сухая» серия состоит из семи поединков.

Все прогнозы на Бундеслигу

На своем поле «Вольфсбург» в этом розыгрыше Бундеслиги набрал 22 очка из 42, выиграв шесть встреч при четырех мировых исходах, разница мячей составляет 17:8.

«Герта»

«Герта» перед стартом данного тура делит 15 место в турнирной таблице с «Арминией», имея в своей копилке 18 очков, опережая зону прямого вылета всего лишь на один балл.

В своем последнем проведенном поединке коллектив из Берлина в родных стенах был разгромлен «РБ Лейпциг» со счетом 0:3, продлив таким образом свою безвыигрышную серию в первенстве до восьми игр.

В этот период «Старая Дама» проиграла в шести из них при двух мировых исходах. Отметим, что из 15 предыдущих матчей в Бундеслиге «Герта» выиграла только два и оба раза на своем поле.

На выезде берлинцы в текущем чемпионате Германии заработали 10 очков из 18 общих, победив двух матчах при четырех ничьих и пяти фиаско, разница забитых и пропущенных — 15:17.

В первом круге эти команды сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне обменялись гостевыми победами — 1:2 и 3:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 1.78.

На викторию «Герты» дают — 4.78, ничья оценена — в 4.08.

Набравшие хороший ход «волки» на своей арене обязаны справиться с неубедительными берлинцами. Прогнозируем в этой игре викторию хозяев.