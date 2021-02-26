В ночь с 25 на 26 февраля в заключительном 38-м туре бразильской Серии А «Атлетико Минейро» сыграет на своем поле с «Палмейрасом». Игра начнется в 03:30 по мск. «Атлетико Минейро» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Минейро»

«Атлетико Минейро» перед заключительным туром расположился на третьем месте в турнирной таблице бразильской Серии А, опережая на два очка четвертую позицию.

Команды из города Белу-Оризонти за последние шесть встреч первенства уступила только один раз, когда в начале месяца на выезде проиграла «Гоясу» (0:1), в итоги покинувшей элиту.

После того поединка «черно-белые» сперва поочередно поделили очки на выезде с «Флуминенсе» (0:0) и дома с ФК «Баия» (1:1), а накануне добились гостевой виктории над «Спорт Ресифи» (3:2).

Все прогнозы на футбол

У «Атлетико Минейро» первая домашняя статистика в этом чемпионате. За 18 проведенных игр коллектив разжился 13 победами, четырежды сыграл вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей — 39:13.

«Палмейрас»

«Палмейрас» расположился на седьмой строке в турнирной таблице Серии А и ниже уже не опустится, правда и выше особо не поднимется. Отметим, что команда завоевала уже билет в квалификацию КЛ.

За последние восемь встреч бразильского чемпионата коллектив из Сан-Паулу смог выиграть только раз, когда в середине февраля одолел дома «Форталезу» со счетом 3:0.

После этого «поросята» потерпели выездное фиаско от «Коритибы» (0:1), а затем поочередно расписали мировые с «Сан-Паулу» на его арене и с «Атлетико Гойаниенсе» в родных стенах (по 1:1).

18 выездных встреч текущего розыгрыша Серии А принесли «Палмейрасу» шесть викторий, пять мировых результатов и семь поражений, разница мячей в этих играх составляет 18:19.

В первом круге «Палмейрас» дома выиграл 3:0, а в прошлом сезоне «поросята» в поединках с «Атлетико» набрали четыре очка, выиграв 2:0 в гостях и сыграв 1:1 в родных стенах.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.70.

На викторию «Палмейраса» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.94.

Чтобы не зависеть от результата конкурента в борьбе за бронзу, «Атлетико» нужно победить в этой игре. Прогнозируем, что хозяева ее добудут.