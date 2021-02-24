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    Под знаком реабилитации «лебедей»?

    «Суонси» — «Ковентри». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, Чемпионшип, 24 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Ковентри»
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    Ян Дханда
    «Суонси» сыграет на своем поле с «Ковентри» в рамках 32 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 22:00 мск. «Суонси» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Суонси»

    «Суонси» в нынешнем сезоне борется за выход в АПЛ. Сейчас команда занимает 4 место, имея в своем активе 56 очков с двумя матчами в запасе.

    Команда атакует не столь результативно — лишь 37 голов в 29 матчах. При этом оборона «Суонси» действует почти идеально, о чем свидетельствует красноречивый показатель в виде 19 пропущенных мячей.

    В предыдущем своем матче команда получила оглушительную пощечину. Причем «лебеди» не устояли перед скромным «Хаддерсфилдом» (4:1).

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    Поединки против «Ковентри» для команды весьма успешно. Из пяти последних поединков команда выиграла в трех при двух паритетах.

    «Ковентри»

    «Ковентри» в минувшем туре Чемпионшип добыл неожиданную победу. Дома был обыгран один из лидеров лиги «Брентфорд» (2:0).

    Сейчас команда занимает скромное 20 место в турнирной таблице с 34 очками в активе. Правда, атака у «Ковентри» — явно проблемное звено, ведь в 31 матче забито всего 29 мячей.

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    • А вот пропускает «Ковентри» многовато. 42 мяча в 31 матче вроде бы, не провал, но с такими показателями будет проблематично подняться подальше от группы вылета.

    Сейчас гандикап от опасной зоны измеряется 5 очками. В общем, нужно по зернышку клевать очки, да и обыгрывать лидеров команде не впервой.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Суонси» за 1.93, на ничью за 3.40, а на «Ковентри» — за 4.20

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    «Суонси» после зычной оплеухи в минувшем туре явно постарается победить представителя группы аутсайдеров.

    «Ковентри» будет максимально настроен разжиться баллами, тем паче, опыт отъема очков у лидеров у команды имеется.

    Хозяева прекрасно обороняются, к тому же наверняка горят желанием реабилитироваться за поражение в прошедшем туре. Наши прогноз и ставка — Победа «Суонси» с коэффициентом 1.93

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