«Милан» сыграет против «Интера» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 февраля, начало — в 17:00 мск. «Милан» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

В прошлом туре «Милан» проиграл в гостях «Специи» (0:2), после чего опустился в таблице Серии А на второе место.

Надо признать, что после Нового года «Милан» не так хорош. Игра и результаты команды радуют уже далеко не так часто, как в первой половине сезона.

В этом году «Милан» уже успел потерпеть четыре поражения. И не в последнюю очередь из-за проблем в обороне.

В пяти предыдущих матчах «россонери» пропустили семь мячей. Кроме того, не надо забывать про январские поражения от «Ювентуса» и «Аталанты», которые забили «Милану» по три мячу.

«Интер»

Тем временем «Интер» по итогам прошлого тура вышел на первое место. Правда, отрыв от «Милана» пока что минимальный.

Но результаты команды Антонио Конте намекают на то, что отобрать у нее лидерство будет крайне непросто. «Интер» в 15-ти предыдущих турах Серии А одержал 12 побед.

«Интер» при этом еще и самая результативная команда чемпионата. В 22-х матчах «нерадзурри» забили 54 мяча («Милан» — 45).

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«Интер» в пяти предыдущих турах забил 11 мячей, а пропустил — лишь один.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на тотал больше 2,5 мячей в этом матче за 1.79. И, пожалуй, можно согласиться с тем, что команды покажут относительно результативный футбол. В последнее время у «Интера» и «Милана» не было с этим проблем.

В матче первого круга «Милан» выиграл у «Интера» 2:1 благодаря дублю Златана Ибрагимовича. А в прошлом месяце «Интер» взял реванш с аналогичным счетом в четвертьфинале Кубка Италии.

В предстоящем матче «Интер», скорее всего, снова забьет не менее двух мячей. Оборона «Милана» и средняя линия сейчас выглядят не слишком убедительно.

Ставка - тотал «Интера» больше 2,0 за 2.72.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал матча больше 3,0 за 2.14. С акцентом на то, что бОльшая часть мячей влетит в ворота «Милана».