В воскресенье, 21 февраля, «Десна» сыграет с киевским «Динамо» в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, начнется в 20:30 по московскому времени. «Десна» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Десна»

«Десна» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея на своем счету 23 очка.

«Северяне» одержали шесть побед, пять раз сыграли вничью и потерпели три поражения в национальном первенстве.

Команда Александра Рябоконя в единственном февральском матче уступила луганской «Заре» (1:2).

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В ближайшем матче «Десна» не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Владислава Огирю и Ефима Коноплю. Также на поле не выйдет арендованный у «Динамо» Богдан Билошевский.

«Динамо» Киев

Киевское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу украинской Премьер-лиги с 33 набранными очками.

На счету «сине-белых» десять побед, три ничьи и одно поражение в 14 сыгранных турах.

Подопечные Мирчи Луческу в предыдущем туре одержали победу над донецким «Олимпиком» (3:1).

В середине недели киевляне разошлись миром с «Брюгге» (1:1) в домашней встрече 1/16 финала Лиги Европы.

Среди травмированных у «Динамо» значится только защитник Тудор Бэлуцэ.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: победа «Динамо» — 1.75, победа «Десны» — 4.60, ничья — 3.80.

«Северяне» считаются неудобным соперником для киевлян. Недаром в первом круге они отобрали очки у подопечных Луческу (0:0), а в прошлогоднем плей-офф в Чернигове и вовсе обыграли претендента на чемпионство (3:2).

«Сине-белые» подходят к этому матчу уставшими после изнурительной битвы с «Брюгге». Кроме того, они вынуждены держать в голове мысль о скором вылете в Бельгию на ответную игру.

Полагаем, что у «Десны» вновь будут шансы зацепиться за очки, если она надежно сыграет в обороне. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5» за 1.92.

Альтернативный вариант — «обе команды забьют: нет». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.90.