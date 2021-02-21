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    Выиграет ли киевское «Динамо» у неудобного соперника?

    «Десна» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч чемпионата Украины по футболу 21 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Десна» — «Динамо» Киев
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    Футболисты киевского «Динамо»
    В воскресенье, 21 февраля, «Десна» сыграет с киевским «Динамо» в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, начнется в 20:30 по московскому времени. «Десна» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Десна»

    «Десна» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея на своем счету 23 очка.

    «Северяне» одержали шесть побед, пять раз сыграли вничью и потерпели три поражения в национальном первенстве.

    Команда Александра Рябоконя в единственном февральском матче уступила луганской «Заре» (1:2).

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    В ближайшем матче «Десна» не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Владислава Огирю и Ефима Коноплю. Также на поле не выйдет арендованный у «Динамо» Богдан Билошевский.

    «Динамо» Киев

    Киевское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу украинской Премьер-лиги с 33 набранными очками.

    На счету «сине-белых» десять побед, три ничьи и одно поражение в 14 сыгранных турах.

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    • Подопечные Мирчи Луческу в предыдущем туре одержали победу над донецким «Олимпиком» (3:1).

    В середине недели киевляне разошлись миром с «Брюгге» (1:1) в домашней встрече 1/16 финала Лиги Европы.

    Среди травмированных у «Динамо» значится только защитник Тудор Бэлуцэ.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: победа «Динамо» — 1.75, победа «Десны» — 4.60, ничья — 3.80.

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    «Северяне» считаются неудобным соперником для киевлян. Недаром в первом круге они отобрали очки у подопечных Луческу (0:0), а в прошлогоднем плей-офф в Чернигове и вовсе обыграли претендента на чемпионство (3:2).

    «Сине-белые» подходят к этому матчу уставшими после изнурительной битвы с «Брюгге». Кроме того, они вынуждены держать в голове мысль о скором вылете в Бельгию на ответную игру.

    Полагаем, что у «Десны» вновь будут шансы зацепиться за очки, если она надежно сыграет в обороне. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5» за 1.92.

    Альтернативный вариант — «обе команды забьют: нет». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.90.

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