«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Реал Сосьедадом» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля в Турине, начало — в 20:55 мск. «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» далеко не лучшим образом провел групповой этап Лиги Европы, несмотря на выход в плей-офф.

В шести матчах баски одержали лишь две победы. «Реал Сосьедад» набрал по три очка в играх с «Риекой» и АЗ Алкмар, при этом обе встречи завершились со счетом 1:0.

Еще три матча завершились вничью. А единственное поражение «Реал Сосьедад» потерпел в домашней игре с «Наполи».

Календарь и таблица Лиги Европы

Перед встречей с «МЮ» «Реал Сосьедал» выиграл в гостях у «Хетафе», а еще раньше разгромил дома «Кадис», благодаря чему по-прежнему находится в топ-6 чемпионата Испании. Но в целом сейчас «Реал Сосьедад» не так хорош, как в начале сезона, когда какое-то время даже возглавлял турнирную таблицу Ла Лиги.

«Манчестер Юнайтед»

Еврокубковая история «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне началась с Лиги чемпионов. Все шло достаточно неплохо до тех пор, пока «красные дьяволы» не проиграли «Пари Сен-Жермен» и «Лейпцигу». Эти поражения отправили «МЮ» в плей-офф Лиги Европы.

В АПЛ команда Оле-Гуннара Сульшера в последнее время тоже слегка забуксовала. В прошлом туре «МЮ» сенсационно потерял очки в матче с «Вест Бромвичем», а перед упустил победу в игре с «Эвертоном». Кроме того, в конце января «МЮ» уступил дома «Шеффилд Юнайтед» и не смог выиграть у «Арсенала».

На это фоне победа над «Саутгемптоном» со счетом 9:0 выглядит чересчур нелепо. В той игре ключевым стало раннее удаление в составе соперника.

Все прогнозы на Лигу Европы

«МЮ» в последних 15-ти матчах потерпел лишь два поражения.

Прогноз и ставка

На «Реал Сосьедад» букмекеры предлагают поставить за 3.38, на ничью за 3.75, а на «Манчестер Юнайтед» — за 2.28.

Тут надо сразу отметить, что игра пройдет на нейтральном поле. Въезд в Испанию из Великобритании закрыт из-за ограничений, связанных с коронавирусом, поэтому «Реал Сосьедаду» придется принимать «МЮ» в Турине на поле «Ювентуса».

Но «Реал Сосьедаду» и без этого было бы ненамного легче. Ставка - победа «МЮ» за 2.28.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «МЮ» больше 1,5 за 2.09.