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    «МЮ» обыграет «Реал Сосьедад» на поле «Ювентуса»?

    «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.28) на Лигу Европы по футболу 18 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Манчестер Юнайтед»
    «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Реал Сосьедадом» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля в Турине, начало — в 20:55 мск. «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 18 Февраля 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:55 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.14
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» далеко не лучшим образом провел групповой этап Лиги Европы, несмотря на выход в плей-офф.

    В шести матчах баски одержали лишь две победы. «Реал Сосьедад» набрал по три очка в играх с «Риекой» и АЗ Алкмар, при этом обе встречи завершились со счетом 1:0.

    Еще три матча завершились вничью. А единственное поражение «Реал Сосьедад» потерпел в домашней игре с «Наполи».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Перед встречей с «МЮ» «Реал Сосьедал» выиграл в гостях у «Хетафе», а еще раньше разгромил дома «Кадис», благодаря чему по-прежнему находится в топ-6 чемпионата Испании. Но в целом сейчас «Реал Сосьедад» не так хорош, как в начале сезона, когда какое-то время даже возглавлял турнирную таблицу Ла Лиги.

    «Манчестер Юнайтед»

    Еврокубковая история «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне началась с Лиги чемпионов. Все шло достаточно неплохо до тех пор, пока «красные дьяволы» не проиграли «Пари Сен-Жермен» и «Лейпцигу». Эти поражения отправили «МЮ» в плей-офф Лиги Европы.

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    • В АПЛ команда Оле-Гуннара Сульшера в последнее время тоже слегка забуксовала. В прошлом туре «МЮ» сенсационно потерял очки в матче с «Вест Бромвичем», а перед упустил победу в игре с «Эвертоном». Кроме того, в конце января «МЮ» уступил дома «Шеффилд Юнайтед» и не смог выиграть у «Арсенала».

    На это фоне победа над «Саутгемптоном» со счетом 9:0 выглядит чересчур нелепо. В той игре ключевым стало раннее удаление в составе соперника.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «МЮ» в последних 15-ти матчах потерпел лишь два поражения.

    Прогноз и ставка

    На «Реал Сосьедад» букмекеры предлагают поставить за 3.38, на ничью за 3.75, а на «Манчестер Юнайтед» — за 2.28.

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    Тут надо сразу отметить, что игра пройдет на нейтральном поле. Въезд в Испанию из Великобритании закрыт из-за ограничений, связанных с коронавирусом, поэтому «Реал Сосьедаду» придется принимать «МЮ» в Турине на поле «Ювентуса».

    Но «Реал Сосьедаду» и без этого было бы ненамного легче. Ставка - победа «МЮ» за 2.28.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «МЮ» больше 1,5 за 2.09.

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