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    «Волки» с «жеребцами» обменяются любезностями?

    «Вольфсбург» — «Боруссия» М. Прогноз и ставка (к. 1.60) на чемпионат Германии по футболу 14 февраля 2021 года

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    Йонас Хофманн
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 20:00 мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Февраля 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 20:00 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Вольфсбург»

    В предыдущем матче Бундеслиги «Вольфсбург» выиграл. На выезде «волки» разобрались с «Аугсбургом» (0:2).

    Сейчас «Вольфсбург» занимает 3 место в турнирной таблице с 38 пунктами в активе. При этом забивает команда не так много, как для претендента на высокие места — всего 32 гола в 20 встречах.

    «Вольфсбург» прекрасно обороняется. В 20 матчах команда пропустила только 19 мячей. Меньше — только у «РБ Лейпциг».

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    У «Вольфсбурга» матчи с «Боруссияом» получаются довольно непростыми. В пяти последних матчах «волки» сумели выиграть дважды при одной коллизии.

    «Боруссия» М

    Эта команда себе не изменяет который сезон. Текущее 7 место с 32 очками — вполне показательная картина, ставшая привычной и такой знакомой.

    «Боруссия» М в минувшем туре дома сенсационно уступила. Команде оказался не по зубам «Кельн» — 1:2.

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  • 11/02/2021

    • У «Боруссии» М далеко не самая надежная оборона (31 пропущенный мяч), зато атакует команда неплохо (37 голов). Правда, вряд ли команде удастся вклиниться в борьбу за самые высокие места.

    В этом матче гости явно планируют набрать очки. Ко всему прочему, «Боруссия» М наверняка будет искать свой шанс в атаке и, будьте уверенны, найдет его.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбург» за 2.45, на ничью за 3.62, а на «Боруссию» М — за 2.93

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    Хозяева сейчас на приличном ходу — целых пять побед кряду.

    «Жеребцы» нестабильны, к тому же многовато пропускают в свои ворота.

    В матчах приблизительно равных по классу оппонентов никто явно не будет отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.60

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    Прогноз и ставка на матч «Вольфсбург» — «Боруссия» М 14.02.2021 в 20:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.60.
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