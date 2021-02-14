«Вольфсбург»
В предыдущем матче Бундеслиги «Вольфсбург» выиграл. На выезде «волки» разобрались с «Аугсбургом» (0:2).
Сейчас «Вольфсбург» занимает 3 место в турнирной таблице с 38 пунктами в активе. При этом забивает команда не так много, как для претендента на высокие места — всего 32 гола в 20 встречах.
«Вольфсбург» прекрасно обороняется. В 20 матчах команда пропустила только 19 мячей. Меньше — только у «РБ Лейпциг».
У «Вольфсбурга» матчи с «Боруссияом» получаются довольно непростыми. В пяти последних матчах «волки» сумели выиграть дважды при одной коллизии.
«Боруссия» М
Эта команда себе не изменяет который сезон. Текущее 7 место с 32 очками — вполне показательная картина, ставшая привычной и такой знакомой.
«Боруссия» М в минувшем туре дома сенсационно уступила. Команде оказался не по зубам «Кельн» — 1:2.
У «Боруссии» М далеко не самая надежная оборона (31 пропущенный мяч), зато атакует команда неплохо (37 голов). Правда, вряд ли команде удастся вклиниться в борьбу за самые высокие места.
В этом матче гости явно планируют набрать очки. Ко всему прочему, «Боруссия» М наверняка будет искать свой шанс в атаке и, будьте уверенны, найдет его.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вольфсбург» за 2.45, на ничью за 3.62, а на «Боруссию» М — за 2.93
Хозяева сейчас на приличном ходу — целых пять побед кряду.
«Жеребцы» нестабильны, к тому же многовато пропускают в свои ворота.
В матчах приблизительно равных по классу оппонентов никто явно не будет отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.60