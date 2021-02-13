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    «Унион Берлин» — «Шальке». Прогноз и ставка (к. 2.10) на чемпионат Германии по футболу 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Унион Берлин» — «Шальке»
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    «Унион Берлин» идет на девятом месте
    В матче 21 тура немецкой Бундеслиги «Унион Берлин» примет «Шальке» на поле стадиона «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Игра начнется 13 февраля в 20:30 мск. «Унион Берлин» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Февраля 2021 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 20:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Унион Берлин»

    «Унион» ведет борьбу за попадание в еврокубки. Сейчас коллектив идет на девятом месте, имея в своем активе 29 очков и отстает от шестой строки всего на три пункта.

    После того, как 15 января берлинцы на своей арене одолели «Байер» со счетом 1:0, они не могут выиграть на протяжении четырех игр, трижды уступив при одном ничейном результате.

    Сперва в этой серии «железные» потерпели выездные фиаско от «Лейпцига» (0:1) и «Аугсбурга» (1:2), затем поделили очки в родных стенах с гладбахской «Боруссией», сыграв 1:1.

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    В прошлом туре коллектив уступил на выезде «Майнц» со счетом 0:1, чем только продолжил разговоры о возможном кризисе.

    «Шальке»

    В позапрошлом туре Бундеслиги «Шальке» на выезде расписал мировую с «Вердером» (1:1). Причем гельзенкирхенцы до 77-й минуты матча вели в счете.

    В прошлом поединке чемпионата «Плуты» потерпели разгром от «РБ Лейпцига» (0:3) на своем поле. Между этими играми они также проиграли «Вольфсбургу» (0:1) в Кубке Германии.

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    • На текущий момент «Шальке» занимает последнее 18 место с 8 пунктами в активе. При этом забивает команда откровенно мало — 15 мячей.

    В целом, коллектив не выигрывает шесть матчей во всех турнирах. В предыдущий раз он победил месяц назад — над «Хоффенхаймом» (4:0) в Бундеслиге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

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    Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Унион» выиграет, и в матче будет забито 2 или больше голов за 2,10.

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