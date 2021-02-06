«Уэска» будет принимать мадридский «Реал» в 22-м туре Примеры. Матч пройдет на стадионе «Эль Алькорас» 6 февраля. Начало — в 18:15. «Уэска» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уэска»

«Уэска» 19 января прервала серию без побед, которая насчитывала 8 матчей (2 ничьи и 5 поражений в Примере и вылет из Кубка Испании).

«Уэска» смогла обыграть «Вальядолид» со счетом 3:1. Также команде удалось прервать серию из трех подряд матчей без забитых голов (0:2 против «Бетиса», 0:1 с «Хетафе» и 0:0 с «Вильярреалом»).

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В таблице Примеры «Уэска» занимает последнее место. В 21 матче команда выиграла всего дважды, а набрать смогла 16 очков. Забито у «Уэски» 17 голов, а пропущено 30.

На своем поле в текущем чемпионате у «Уэски» 1 победа, 5 ничьих и 4 поражения.

«Реал Мадрид»

«Реал» в последний месяц штормит. Команда Зинедина Зидана в семи последних матчах смогла выиграть лишь два раза при трех поражениях. В эту серию вошли и поражение «Атлетику» в Суперкубке Испании (1:2), и позорный вылет от «Алькояно» в Кубке (1:2).

В двух последних турах чемпионата Испании «Реал» сперва разгромил «Алавес» со счетом 4:1, а затем уступил «Леванте» — 1:2.

В итоге мадридцы потеряли второе место в таблице Примеры. По разнице забитых и пропущенных мячей их обошла «Барселона». У «Реала» — 40 очков после 20 игр, и отставание от лидирующего «Атлетико» составляет уже 10 очков. Это при том, что у «матрасников» есть матч в запасе. «Реал» забил 35 голов, а пропустиk 18.

В гостях в чемпионате Испании 2020-2021 у мадридцев 6 побед, 4 ничьи и 1 поражение.

Прогноз

На победу «Уэски» букмекерами дается коэффициент 7,30, на ничью — 4,74, на победу «Реала» — 1,49.

В первом круге «Реал» на своем поле разгромил «Уэску» со счетом 4:1.

Прогноз и ставка на матч — победа «Реала» и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,78.