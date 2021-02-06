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    Сможет ли «Реал» обыграть аутсайдера?

    «Уэска» — «Реал». Прогноз и ставка (к. 1.78) на матч чемпионата Испании по футболу 6 февраля 2021 года

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    «Уэска» — «Реал»: прогноз и ставка
    Лука Модрич
    «Уэска» будет принимать мадридский «Реал» в 22-м туре Примеры. Матч пройдет на стадионе «Эль Алькорас» 6 февраля. Начало — в 18:15. «Уэска» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Февраля 2021 года
    Уэска
  • Испания. Примера
    •  Уэска 18:15 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Уэска»

    «Уэска» 19 января прервала серию без побед, которая насчитывала 8 матчей (2 ничьи и 5 поражений в Примере и вылет из Кубка Испании).

    «Уэска» смогла обыграть «Вальядолид» со счетом 3:1. Также команде удалось прервать серию из трех подряд матчей без забитых голов (0:2 против «Бетиса», 0:1 с «Хетафе» и 0:0 с «Вильярреалом»).

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    В таблице Примеры «Уэска» занимает последнее место. В 21 матче команда выиграла всего дважды, а набрать смогла 16 очков. Забито у «Уэски» 17 голов, а пропущено 30.

    На своем поле в текущем чемпионате у «Уэски» 1 победа, 5 ничьих и 4 поражения.

    «Реал Мадрид»

    «Реал» в последний месяц штормит. Команда Зинедина Зидана в семи последних матчах смогла выиграть лишь два раза при трех поражениях. В эту серию вошли и поражение «Атлетику» в Суперкубке Испании (1:2), и позорный вылет от «Алькояно» в Кубке (1:2).

    В двух последних турах чемпионата Испании «Реал» сперва разгромил «Алавес» со счетом 4:1, а затем уступил «Леванте» — 1:2.

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    • В итоге мадридцы потеряли второе место в таблице Примеры. По разнице забитых и пропущенных мячей их обошла «Барселона». У «Реала» — 40 очков после 20 игр, и отставание от лидирующего «Атлетико» составляет уже 10 очков. Это при том, что у «матрасников» есть матч в запасе. «Реал» забил 35 голов, а пропустиk 18.

    В гостях в чемпионате Испании 2020-2021 у мадридцев 6 побед, 4 ничьи и 1 поражение.

    Прогноз

    На победу «Уэски» букмекерами дается коэффициент 7,30, на ничью — 4,74, на победу «Реала» — 1,49.

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    В первом круге «Реал» на своем поле разгромил «Уэску» со счетом 4:1.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Реала» и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,78.

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