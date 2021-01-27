«Челси» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 20 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 января, начало — в 21:00 мск. «Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» в нынешнем сезоне является одним из разочарований чемпионата. Над Фрэнком Лэмпардом вовсю густились черные тучи скорого увольнения, и оно свершилось 25 января.

Ко всем насущным проблемам прибавилась еще и травма Нголо Канте. Да и текущее 9 место — показатель ситуации, которую никак не назовешь приятной.

Минувший тур «аристократы» откровенно провалили. Поражение от «Лестера» (2:0) вышло не только обидным, но еще и показательным.

Календарь и таблица АПЛ

Даже маленький кубковый успех в матче с «Лутон Таун» (3:1) никак не сглаживает ситуацию. «Челси» проваливает сезон, и вообще рискует не попасть в привычную пятерку сильнейших.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в минувшем туре опростоволосился. Дома команда уступила принципиальному сопернику «Вест Бромвичу» со счетом 2:3.

Некоторый положительный момент случился лишь в матче Кубка Англии. «Волки» минимально обыграли скромнейший «Чорли».

Нынешняя диспозиция «волков» вряд ли приемлема — лишь 14 место. Да, за выживание команда не борется, но и подъем в еврокубковую зону ей не светит.

«Вулвз» слабовато действуют в атаке: 21 мяч в 19 встречах. Ко всему прочему, играть на сей раз им придется против разъяренного последними неудачами оппонента.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.62, на ничью за 3.97, а на «Вулверхэмптон» — за 5.36

«Челси» горит желанием вернуться в лидирующую группу, для чего не имеют права терять очки.

«Вулверхэмптон» в последних матчах не впечатляет, и вряд ли сможет рассчитывать на отъем очков у лондонцев.

«Аристократы» уже растеряли массу очков, и явно постараются хотя бы частично реабилитироваться в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Победа «Челси» с коэффициентом 1.62