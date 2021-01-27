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    Грядет охота на «волков», грядет охота!

    «Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставка (к. 1.62) на матч АПЛ 27 января 2021 года

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    «Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставка
    Тимо Вернер
    «Челси» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 20 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 января, начало — в 21:00 мск. «Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Января 2021 года
    Челси
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    •  Челси 21:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
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    «Челси»

    «Челси» в нынешнем сезоне является одним из разочарований чемпионата. Над Фрэнком Лэмпардом вовсю густились черные тучи скорого увольнения, и оно свершилось 25 января.

    Ко всем насущным проблемам прибавилась еще и травма Нголо Канте. Да и текущее 9 место — показатель ситуации, которую никак не назовешь приятной.

    Минувший тур «аристократы» откровенно провалили. Поражение от «Лестера» (2:0) вышло не только обидным, но еще и показательным.

    Календарь и таблица АПЛ

    Даже маленький кубковый успех в матче с «Лутон Таун» (3:1) никак не сглаживает ситуацию. «Челси» проваливает сезон, и вообще рискует не попасть в привычную пятерку сильнейших.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» в минувшем туре опростоволосился. Дома команда уступила принципиальному сопернику «Вест Бромвичу» со счетом 2:3.

    Некоторый положительный момент случился лишь в матче Кубка Англии. «Волки» минимально обыграли скромнейший «Чорли».

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  • 23/01/2021

    • Нынешняя диспозиция «волков» вряд ли приемлема — лишь 14 место. Да, за выживание команда не борется, но и подъем в еврокубковую зону ей не светит.

    «Вулвз» слабовато действуют в атаке: 21 мяч в 19 встречах. Ко всему прочему, играть на сей раз им придется против разъяренного последними неудачами оппонента.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.62, на ничью за 3.97, а на «Вулверхэмптон» — за 5.36

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    «Челси» горит желанием вернуться в лидирующую группу, для чего не имеют права терять очки.

    «Вулверхэмптон» в последних матчах не впечатляет, и вряд ли сможет рассчитывать на отъем очков у лондонцев.

    «Аристократы» уже растеряли массу очков, и явно постараются хотя бы частично реабилитироваться в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Победа «Челси» с коэффициентом 1.62

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