«Аталанта»
«Аталанта» нынешний сезон проводит в своем стиле. Команда весело и залихватски атакует, наколотив 44 мяча только в 19 матчах чемпионата.
В минувшем туре бергамаски умудрились на выезде поставить на колени лидера Серии А «Милан» (0:3). И ведь никто не скажет, что тот успех был сенсацией.
И в Кубке Италии «Аталанта» ставит перед собой максимальные задачи. В предыдущем раунде земляки Труффальдино остановили «Кальяри» (3:1).
«Лацио» для бергамцев — довольно-таки удобный соперник. В 5 последних матчах «Аталанта» проиграла лишь однажды, зато одержала три победы при одной мировой.
«Лацио»
«Лацио» в минувшем туре Серии А тоже выиграл. Правда, куда скромнее, чем кубковый оппонент. Римляне одолели «Сассуоло» (2:1).
Нынешнее 7 место явно не устраивает римский клуб. Лациале несутся в первую тройку, в чем им здорово помогает Чиро Иммобиле, забивающий с отменной частотой.
«Лацио» в 1/8 финала Кубка Италии прошел непростой барьер в виде неуступчивой «Пармы». Римляне были сильнее со счетом 2:1.
В Бергамо гостям будет крайне сложно. Тем более, им не сможет помочь ведущий хавбек Луис Альберто.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аталанта» за 1.90, на ничью за 4.00, а на «Лацио» — за 3.65
Хозяева наверняка не будут изменять своей привычной активности в атаке.
«Лацио» тоже демонстрирует красивый атакующий футбол, и будет стараться пройти в полуфинал.
Атака неаполитанцев должна обеспечить очередное голевое шоу. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.65