«Аталанта» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Матч пройдет 27 января, начало — в 19:45 мск. «Аталанта» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» нынешний сезон проводит в своем стиле. Команда весело и залихватски атакует, наколотив 44 мяча только в 19 матчах чемпионата.

В минувшем туре бергамаски умудрились на выезде поставить на колени лидера Серии А «Милан» (0:3). И ведь никто не скажет, что тот успех был сенсацией.

И в Кубке Италии «Аталанта» ставит перед собой максимальные задачи. В предыдущем раунде земляки Труффальдино остановили «Кальяри» (3:1).

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«Лацио» для бергамцев — довольно-таки удобный соперник. В 5 последних матчах «Аталанта» проиграла лишь однажды, зато одержала три победы при одной мировой.

«Лацио»

«Лацио» в минувшем туре Серии А тоже выиграл. Правда, куда скромнее, чем кубковый оппонент. Римляне одолели «Сассуоло» (2:1).

Нынешнее 7 место явно не устраивает римский клуб. Лациале несутся в первую тройку, в чем им здорово помогает Чиро Иммобиле, забивающий с отменной частотой.

«Лацио» в 1/8 финала Кубка Италии прошел непростой барьер в виде неуступчивой «Пармы». Римляне были сильнее со счетом 2:1.

В Бергамо гостям будет крайне сложно. Тем более, им не сможет помочь ведущий хавбек Луис Альберто.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аталанта» за 1.90, на ничью за 4.00, а на «Лацио» — за 3.65

Хозяева наверняка не будут изменять своей привычной активности в атаке.

«Лацио» тоже демонстрирует красивый атакующий футбол, и будет стараться пройти в полуфинал.

Атака неаполитанцев должна обеспечить очередное голевое шоу. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.65