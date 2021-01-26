«Ньюкасл»
«Ньюкасл» в нынешнем сезоне за выживание, вроде бы, не борется, но от опасной зоны оторвался незначительно — всего на 7 пунктов. Правда, и подъем «сорокам» светит только в случае улучшения своей игры.
Результаты хромают на обе ноги. 5 поражений кряду — такова действующая серия «сорок», и выход из ситуации — исключительно в их руках.
В предыдущем поединке «Ньюкасл» проиграл еще и «Астон Вилле» (2:0). Теперь показатель пропущенных мячей у команды совсем невеселый — 32 гола.
С «Лидсом» «Ньюкасл» исторически играет с переменным успехом. 5 последних свиданий завершились двойным разменом победами при одной ничьей.
«Лидс»
«Лидс», вернувшийся в элиту, уже давно в ней обжился. Команда вполне способна побороться за еврокубки, но для этого нужно минимизировать потери очков на ровном месте.
Например, как в минувшем туре. «Лидс» дома сенсационно уступил «Брайтону» (0:1). А ведь до того команда провалилась еще и в Кубке Англии, где проиграла «Кроули Таун» (3:0).
Нынешнее 12 место — неплохая диспозиция. Впрочем, три матча без побед (и без забитых мячей) — явное свидетельство кризиса.
В этом матче гостям не смогут помочь защитник Робин Кох и голкипер Иллан Месье. Оба футболиста находятся в клубном лазарете.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лидс» за 1.90, на ничью за 3.77, а на «Ньюкасл» — за 3.81
«Ньюкасл» не побеждает уже в пяти матчах кряду, так что пора бы команде прерывать столь неудачную серию.
«Лидс» в последних матчах умудрился уступить более слабым по классу оппонентам, и вряд ли сумеет восстановиться психологически.
«Сорокам» срочно нужно браться за голову, иначе есть риск приблизиться к опасной зоне. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» или ничья с коэффициентом 1.89