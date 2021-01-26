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    «Сороки» прервут серию неудач?

    «Ньюкасл» — «Лидс». Прогноз и ставка (к. 1.89) на чемпионат Англии по футболу 26 января 2021 года

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    «Ньюкасл» — «Лидс»: прогноз и ставка
    Патрик Бэмфорд
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 20 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 января, начало — в 21:00 мск. «Ньюкасл» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Января 2021 года
    Ньюкасл
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  • Лидс
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» в нынешнем сезоне за выживание, вроде бы, не борется, но от опасной зоны оторвался незначительно — всего на 7 пунктов. Правда, и подъем «сорокам» светит только в случае улучшения своей игры.

    Результаты хромают на обе ноги. 5 поражений кряду — такова действующая серия «сорок», и выход из ситуации — исключительно в их руках.

    В предыдущем поединке «Ньюкасл» проиграл еще и «Астон Вилле» (2:0). Теперь показатель пропущенных мячей у команды совсем невеселый — 32 гола.

    Календарь и таблица АПЛ

    С «Лидсом» «Ньюкасл» исторически играет с переменным успехом. 5 последних свиданий завершились двойным разменом победами при одной ничьей.

    «Лидс»

    «Лидс», вернувшийся в элиту, уже давно в ней обжился. Команда вполне способна побороться за еврокубки, но для этого нужно минимизировать потери очков на ровном месте.

    Например, как в минувшем туре. «Лидс» дома сенсационно уступил «Брайтону» (0:1). А ведь до того команда провалилась еще и в Кубке Англии, где проиграла «Кроули Таун» (3:0).

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    • Нынешнее 12 место — неплохая диспозиция. Впрочем, три матча без побед (и без забитых мячей) — явное свидетельство кризиса.

    В этом матче гостям не смогут помочь защитник Робин Кох и голкипер Иллан Месье. Оба футболиста находятся в клубном лазарете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лидс» за 1.90, на ничью за 3.77, а на «Ньюкасл» — за 3.81

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    «Ньюкасл» не побеждает уже в пяти матчах кряду, так что пора бы команде прерывать столь неудачную серию.

    «Лидс» в последних матчах умудрился уступить более слабым по классу оппонентам, и вряд ли сумеет восстановиться психологически.

    «Сорокам» срочно нужно браться за голову, иначе есть риск приблизиться к опасной зоне. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» или ничья с коэффициентом 1.89

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