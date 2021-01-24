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    Все новости спорта

    Сможет ли «Страсбур» продлить серию побед?

    «Дижон» — «Страсбур». Прогноз (к. 1.96) и ставки на чемпионат Франции 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Дижон» — «Страсбур»
    «Страсбур» выиграл три из четырех предыдущих матчей на выезде
    «Дижон» сыграет на своем поле против «Страсбура» в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 24 января, начало — в 17:00 мск. «Дижон» — «Страсбур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Января 2021 года
    Дижон
  • Франция. Лига 1
    •  Дижон 17:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.93
  • Ставка!
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    «Дижон»

    Все идет к тому, что в следующем сезоне мы не увидим «Дижон» в элите французского футбола. В 19-ти сыгранных матчах команда набрала всего лишь 14 очков и прямо сейчас занимает в таблице предпоследнее место.

    При этом «Дижон» неплохо провел недавние матчи, но очень сомнительно, что ему удастся в дальнейшем стабильно демонстрировать такие же результаты.

    В прошлом туре «Дижон» сыграл вничью с «Марселем» — 0:0. Точно такой же счет был зафиксирован в гостевой встрече с «Реймсом».

    А перед этим была победа над «Нимом», соседом по подвалу турнирной таблицы.

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    «Дижон» еще ни разу в этом сезоне не выигрывал на своем поле. Выводы, как говорится, делайте сами.

    «Страсбур»

    Между тем, «Страсбур» находится на 14-м месте. Положение не такое уж и комфортное, но самое главное, что в игре команды заметен существенный прогресс, если сравнивать с первыми месяцами сезона.

    Серия побед «Страсбура» составляет три матча. В прошлом туре команда Тьерри Лорея обыграла «Сент-Этьен», а еще чуть раньше — «Ним» и «Ланс».

    И важная деталь: в трех матчах «Страсбур» ни разу не пропустил. С такой игрой в обороне за будущее можно не переживать.

    «Страсбур» выиграл три из четырех предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Дижон» в этом матче можно поставить за 4.05, ничью букмекеры предлагают за 3.56, а победу «Страсбура» — за 1.96.

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    «Дижону» крайне важно набирать очки в матче с конкурентами за место в элите, но именно это почему-то получается у хозяев хуже всего.

    Ставка — победа «Страсбура» за 1.96. Гости набрали неплохой ход, и, скорее всего, смогут продлить победную серию.

    И еще один вариант — ставка на тотал «Страсбура» больше 1,5 за 2.11.

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