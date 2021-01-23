«Фиорентина» — «Кротоне». Прогноз и ставка (к. 2.62) на матч Серии А 23 января 2021 года

«Фиорентина»
«Фиорентина» в минувшем туре потерпела разгром от «Наполи» (0:6) в гостях. «Фиалки» находятся на скромном 14 месте в турнирной таблице Серии А.
Гандикап от опасной зоны составляет пять очков, так что флорентийцы пока не могут чувствовать себя спокойно. Вот только нужно срочно улучшать атакующие показатели. Нынешние не впечатляют — 18 голов в 18 встречах.
В Кубке Италии команда не преуспела. Да, она дала бой «Интеру», но в овертайме все же уступила дорогу в следующий раунд миланцам (1:2).
В целом, коллектив одержал одну победу в пяти предыдущих матчах — над «Кальяри» (1:0) в Серии А на своем поле. При этом в трех из них были поражения.
«Кротоне»
«Кротоне» перед стартом данного тура замыкает турнирную таблицу Серии А, набрав лишь 12 очков в 18 проведенных встречах и отстает от безопасной позиции на два пункта.
В позапрошлом туре «акулы» проиграли на выезде «Вероне» со счетом 1:2 и тем самым продлили свою проигрышную серию до трех поединков. В этот период коллектив уступил еще в гостях 2:6 «Интеру» и 1:3 «Роме».
Тем не менее, в предыдущей встрече чемпионата коллектив сумел разгромить на своем поле «Беневенто» (4:1) и улучшить шансы на спасение.
Отметим, что «пифагорейцы» победили всего в трех из 18 матчей чемпионата Италии. Перед этим одна из викторий состоялась в конце 2020 года дома над кризисной «Пармой» — 2:1.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,67.
Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.