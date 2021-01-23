«Фиорентина» — «Кротоне». Прогноз и ставка (к. 2.62) на матч Серии А 23 января 2021 года

«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Кротоне» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 января, начало — в 22:45 мск. «Фиорентина» — «Кротоне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиорентина» в минувшем туре потерпела разгром от «Наполи» (0:6) в гостях. «Фиалки» находятся на скромном 14 месте в турнирной таблице Серии А.

Гандикап от опасной зоны составляет пять очков, так что флорентийцы пока не могут чувствовать себя спокойно. Вот только нужно срочно улучшать атакующие показатели. Нынешние не впечатляют — 18 голов в 18 встречах.

В Кубке Италии команда не преуспела. Да, она дала бой «Интеру», но в овертайме все же уступила дорогу в следующий раунд миланцам (1:2).

Все прогнозы на Серию А

В целом, коллектив одержал одну победу в пяти предыдущих матчах — над «Кальяри» (1:0) в Серии А на своем поле. При этом в трех из них были поражения.

«Кротоне»

«Кротоне» перед стартом данного тура замыкает турнирную таблицу Серии А, набрав лишь 12 очков в 18 проведенных встречах и отстает от безопасной позиции на два пункта.

В позапрошлом туре «акулы» проиграли на выезде «Вероне» со счетом 1:2 и тем самым продлили свою проигрышную серию до трех поединков. В этот период коллектив уступил еще в гостях 2:6 «Интеру» и 1:3 «Роме».

Тем не менее, в предыдущей встрече чемпионата коллектив сумел разгромить на своем поле «Беневенто» (4:1) и улучшить шансы на спасение.

Отметим, что «пифагорейцы» победили всего в трех из 18 матчей чемпионата Италии. Перед этим одна из викторий состоялась в конце 2020 года дома над кризисной «Пармой» — 2:1.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,67.

Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.