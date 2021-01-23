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    Споткнется ли «Фиорентина» на «Кротоне»?

    «Фиорентина» — «Кротоне». Прогноз и ставка (к. 2.62) на матч Серии А 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Кротоне»
    «Фиорентина» идет на 14 месте
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Кротоне» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 января, начало — в 22:45 мск. «Фиорентина» — «Кротоне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Января 2021 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:45 Кротоне Кротоне
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.80
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  • 5.10
  • Ставка!
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» в минувшем туре потерпела разгром от «Наполи» (0:6) в гостях. «Фиалки» находятся на скромном 14 месте в турнирной таблице Серии А.

    Гандикап от опасной зоны составляет пять очков, так что флорентийцы пока не могут чувствовать себя спокойно. Вот только нужно срочно улучшать атакующие показатели. Нынешние не впечатляют — 18 голов в 18 встречах.

    В Кубке Италии команда не преуспела. Да, она дала бой «Интеру», но в овертайме все же уступила дорогу в следующий раунд миланцам (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    В целом, коллектив одержал одну победу в пяти предыдущих матчах — над «Кальяри» (1:0) в Серии А на своем поле. При этом в трех из них были поражения.

    «Кротоне»

    «Кротоне» перед стартом данного тура замыкает турнирную таблицу Серии А, набрав лишь 12 очков в 18 проведенных встречах и отстает от безопасной позиции на два пункта.

    В позапрошлом туре «акулы» проиграли на выезде «Вероне» со счетом 1:2 и тем самым продлили свою проигрышную серию до трех поединков. В этот период коллектив уступил еще в гостях 2:6 «Интеру» и 1:3 «Роме».

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    • Тем не менее, в предыдущей встрече чемпионата коллектив сумел разгромить на своем поле «Беневенто» (4:1) и улучшить шансы на спасение.

    Отметим, что «пифагорейцы» победили всего в трех из 18 матчей чемпионата Италии. Перед этим одна из викторий состоялась в конце 2020 года дома над кризисной «Пармой» — 2:1.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,67.

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    Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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