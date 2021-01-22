«Кешля» — «Сумгаит». Прогноз и ставка (к. 1.80) на матч чемпионата Азербайджана 22 января 2021 года

В пятницу, 22 января, в Баку на стадионе «Шафа» «Кешля» сыграет с «Сумгаитом» в 14-м туре чемпионата Азербайджана по футболу. Начало игры — в 15:00 по мск. «Кешля» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кешля»

«Кешля» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. После 13 матчей на ее счету столько же очков и седьмая предпоследняя строка в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. Последний «Сабах» она опережает только по дополнительным показателям.

В текущем розыгрыше «банкиры» добились всего трех викторий, четыре раза играли вничью и потерпели шесть поражений, забить в этих играх удалось 13 мячей, пропустили на семь голов больше.

Последняя победа коллектива датирована 7 ноябрем, когда в родных стенах была повержена «Габала» со счетом 3:1. После того они раз сыграли вничью и трижды уступали.

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Так в последней игре чемпионата (конец декабря) «Кешля» проиграла на выезде «Нефтчи» (1:2), а накануне она же опять потерпела фиаско от «нефтяников», но в товарняке — 3:4.

«Сумгаит»

«Сумгаит» имеет в своей копилке на три очка больше и находится на четвертой строке в турнирной таблице чемпионата, отставая от третьего места на четыре пункта.

«Фиолетовые» в текущем первенстве выиграли четыре игры при таком же количестве ничейных исходов и пяти поражениях, разница забитых и пропущенных мячей в этих поединках составляет 16:20.

На данный момент у команды из одноименного города 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой она проиграла четыре поединка и дважды расписала мировые.

Последний раз «Сумгаит» побеждал 25 октября, обыграв тогда «Сабах» (2:1) в гостях. В минувшем туре первенства он как раз проиграл этому коллективу, но уже дома — 1:2.

В этом чемпионате Азербайджана «Сумгаит» дома проиграл «Кешле» со счетом 0:1, а в прошлом сезоне «банкиры» раз выиграли и дважды сыграли вничью с «фиолетовыми» — 2:1, 2:2 и 0:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Сумгаита» — 2.50, победа «Кешле» — 2.65, ничья — 3.28.

За последние десять очных встреч этих клубов, только в двух из них не забивали обе команды. Ожидаем, что в данной игре смогут отличится оба коллектива. Наш прогноз и ставка — обе забьют: да.