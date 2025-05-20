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    Жодинцы начнут без раскачки

    Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ. Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» Мозырь — «Торпедо-БелАЗ»
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    «Торпедо-БелАЗ»
    20 мая в 10-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Славия» Мозырь и «Торпедо-БелАЗ». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Славия» Мозырь — «Торпедо-БелАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 20 Мая 2025 года

    Славия Мозырь

  • Мозырь
    •  Славия Мозырь 20:00 Торпедо-БелАЗ

    Торпедо-БелАЗ

  • Жодино
    •

    «Славия» Мозырь

    Турнирное положение: «Славия» Мозырь борется за самые высокие места. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Славия» Мозырь в 9 стартовых матчах добыла 17 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает почти 2 гола за матч.

    Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Славия» одолела «Сморгонь» (2:0).

    До того команда с треском проиграла «МЛ Витебску» (0:2). Да и поединок с брестским «Динамо» завершился звонкой коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Славия» Мозырь забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Мозыряне все никак не обретут пресловутую стабильность. Зато команда всего на 3 очка отстает от лидера.

    Причем «Славия» Мозырь традиционно неудачно противостоит «Торпедо-БелАЗу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к лидеру. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не делись.

    «Торпедо-БелАЗ»

    Турнирное положение: «Торпедо-БелАЗ» выдал посредственный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Торпедо-БелАЗ» в 9 матчах чемпионата набрал 14 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 4 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. С минимальным счетом она уступила «Неману».

    До того команда уверенно переиграла «Нафтан» (3:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «МЛ Витебск».

    При этом «Торпедо-БелАЗ» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Жодинцы явно не преуспевают в плане реализации. Команда отличилась лишь 8 мячами в 9 матчах высшей лиги.

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    При этом «Торпедо-БелАЗ» явно поборется за самые высокие места. Нынешнее отставание от первой тройки составляет лишь 3 зачетных пункта.

    Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Жодинцы одолели «Славию» в трех последних очных поединках.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо-БелАЗ» одолел мозырян в 3 последних очных поединках

    • Жодинцы в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Славия» забивает в среднем почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.58.

    Прогноз: Жодинцы бьются за высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости шикарно обороняются, да и мозыряне не столь стабильны в плане результатов.

    Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗа» в 1 тайме за 2.46.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ?

    Матч Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ состоится 20 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.46.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ?

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.63.

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    Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ: прогноз и ставка за 2.46, статистика, коэффициенты матча 20.05.202520:00. Жодинцы начнут без раскачки
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