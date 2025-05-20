Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ. Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 20 мая 2025 года

20 мая в 10-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Славия» Мозырь и «Торпедо-БелАЗ». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Славия» Мозырь — «Торпедо-БелАЗ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Славия» Мозырь

Турнирное положение: «Славия» Мозырь борется за самые высокие места. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Славия» Мозырь в 9 стартовых матчах добыла 17 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает почти 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Славия» одолела «Сморгонь» (2:0).

До того команда с треском проиграла «МЛ Витебску» (0:2). Да и поединок с брестским «Динамо» завершился звонкой коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Славия» Мозырь забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Мозыряне все никак не обретут пресловутую стабильность. Зато команда всего на 3 очка отстает от лидера.

Причем «Славия» Мозырь традиционно неудачно противостоит «Торпедо-БелАЗу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к лидеру. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не делись.

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирное положение: «Торпедо-БелАЗ» выдал посредственный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Торпедо-БелАЗ» в 9 матчах чемпионата набрал 14 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 4 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. С минимальным счетом она уступила «Неману».

До того команда уверенно переиграла «Нафтан» (3:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «МЛ Витебск».

При этом «Торпедо-БелАЗ» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Жодинцы явно не преуспевают в плане реализации. Команда отличилась лишь 8 мячами в 9 матчах высшей лиги.

При этом «Торпедо-БелАЗ» явно поборется за самые высокие места. Нынешнее отставание от первой тройки составляет лишь 3 зачетных пункта.

Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Жодинцы одолели «Славию» в трех последних очных поединках.

Статистика для ставок

«Торпедо-БелАЗ» одолел мозырян в 3 последних очных поединках

Жодинцы в среднем пропускают реже гола за матч

«Славия» забивает в среднем почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.58.

Прогноз: Жодинцы бьются за высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости шикарно обороняются, да и мозыряне не столь стабильны в плане результатов.

Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗа» в 1 тайме за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.38