Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ. Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 20 мая 2025 года

Славия Мозырь
Торпедо-БелАЗ
«Славия» Мозырь
Турнирное положение: «Славия» Мозырь борется за самые высокие места. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Славия» Мозырь в 9 стартовых матчах добыла 17 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает почти 2 гола за матч.
Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Славия» одолела «Сморгонь» (2:0).
До того команда с треском проиграла «МЛ Витебску» (0:2). Да и поединок с брестским «Динамо» завершился звонкой коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Славия» Мозырь забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мозыряне все никак не обретут пресловутую стабильность. Зато команда всего на 3 очка отстает от лидера.
Причем «Славия» Мозырь традиционно неудачно противостоит «Торпедо-БелАЗу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться подтянуться к лидеру. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не делись.
«Торпедо-БелАЗ»
Турнирное положение: «Торпедо-БелАЗ» выдал посредственный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Торпедо-БелАЗ» в 9 матчах чемпионата набрал 14 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 4 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. С минимальным счетом она уступила «Неману».
До того команда уверенно переиграла «Нафтан» (3:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «МЛ Витебск».
При этом «Торпедо-БелАЗ» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Жодинцы явно не преуспевают в плане реализации. Команда отличилась лишь 8 мячами в 9 матчах высшей лиги.
При этом «Торпедо-БелАЗ» явно поборется за самые высокие места. Нынешнее отставание от первой тройки составляет лишь 3 зачетных пункта.
Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем реже гола за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Жодинцы одолели «Славию» в трех последних очных поединках.
Статистика для ставок
- «Торпедо-БелАЗ» одолел мозырян в 3 последних очных поединках
- Жодинцы в среднем пропускают реже гола за матч
- «Славия» забивает в среднем почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 4.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.38 и 1.58.
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Прогноз: Жодинцы бьются за высокие места, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные гости шикарно обороняются, да и мозыряне не столь стабильны в плане результатов.
Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗа» в 1 тайме за 2.46.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.38