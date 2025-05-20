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    Альтмайер продлит серию поражений Оже-Альяссима?

    Альтмайер — Оже-Альяссим. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Альтмайер — Оже-Альяссим
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Альтмайер — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Гамбург. Мужчины 20 Мая 2025 года

    Даниэль Альтмайер

  • Германия
    •  Даниэль Альтмайер 11:00 Феликс Оже-Альяссим

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
    •

    Альтмайер

    Даниэль этой весной провел на грунте уже 16 матчей.

    Пока что у немецкого теннисиста положительный баланс на этом покрытии — 10 побед и шесть поражений.

    В начале апреля Альтмайер прошел квалификацию и выиграл два матча в основной сетке «Мастерса» в Монте-Карло.

    На Лазурном берегу он обыграл своего ближайшего соперника Феликса Оже-Альяссима и Ришара Гаске, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

    Прогнозы на теннис

    После этого Альтмайер выиграл один матч в Мюнхене и не прошел первый круг в Мадриде и Риме.

    На прошлой неделе Даниэль остановился в шаге от финала на «челленджере» в Турине, проиграв в 1/2-й Александру Бублику.

    Оже-Альяссим

    Феликс тем временем пропустил недавний «Мастерс» в Риме из-за травмы поясницы.

    При этом серия поражений канадского теннисиста составляет уже пять матчей.

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    • После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в третьем круге Лоренцо Музетти, Оже-Альяссим не выиграл ни одного матча в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «челленджере» в Эшториле. В двух последних случаях он проиграл соперникам, которые находятся за пределами топ-100.

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    Но весенний спад Оже-Альяссима не стал сюрпризом. В начале года он выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 2.28, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.63.

    Прогноз: рискнем предположить, что немец продлит серию поражений канадского теннисиста. Оже-Альяссим, похоже, решил немного расслабиться по время грунтовой серии.

    Рекомендуемая ставка: победа Альтмайера за 2.28.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Альтмайер — Оже-Альяссим?

    Матч Альтмайер — Оже-Альяссим состоится 20 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Альтмайер — Оже-Альяссим?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Альтмайера.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Альтмайер — Оже-Альяссим?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Альтмайера» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Альтмайер — Оже-Альяссим?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Альтмайер — Оже-Альяссим?

    Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 2.28, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.63.

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    Альтмайер — Оже-Альяссим: прогноз и ставка за 2.28, статистика, коэффициенты матча 20.05.202512:00. Альтмайер продлит серию поражений Оже-Альяссима?
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