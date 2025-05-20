Альтмайер — Оже-Альяссим. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Гамбурге 20 мая 2025 года

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 20 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Альтмайер — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Альтмайер

Даниэль этой весной провел на грунте уже 16 матчей.

Пока что у немецкого теннисиста положительный баланс на этом покрытии — 10 побед и шесть поражений.

В начале апреля Альтмайер прошел квалификацию и выиграл два матча в основной сетке «Мастерса» в Монте-Карло.

На Лазурном берегу он обыграл своего ближайшего соперника Феликса Оже-Альяссима и Ришара Гаске, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

Прогнозы на теннис

После этого Альтмайер выиграл один матч в Мюнхене и не прошел первый круг в Мадриде и Риме.

На прошлой неделе Даниэль остановился в шаге от финала на «челленджере» в Турине, проиграв в 1/2-й Александру Бублику.

Оже-Альяссим

Феликс тем временем пропустил недавний «Мастерс» в Риме из-за травмы поясницы.

При этом серия поражений канадского теннисиста составляет уже пять матчей.

После «Мастерса» в Майами, на котором он уступил в третьем круге Лоренцо Музетти, Оже-Альяссим не выиграл ни одного матча в Монте-Карло, Мюнхене, Мадриде и на «челленджере» в Эшториле. В двух последних случаях он проиграл соперникам, которые находятся за пределами топ-100.

Но весенний спад Оже-Альяссима не стал сюрпризом. В начале года он выиграл турниры в Аделаиде и Монпелье, а также дошел до финала в Дубае и до полуфинала в Дохе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Альтмайера в этом матче можно поставить за 2.28, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.63.

Прогноз: рискнем предположить, что немец продлит серию поражений канадского теннисиста. Оже-Альяссим, похоже, решил немного расслабиться по время грунтовой серии.

Рекомендуемая ставка: победа Альтмайера за 2.28.