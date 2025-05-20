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    «Аль-Иттихад» не будет расслабляться

    Аль-Шабаб — Аль-Иттихад. Ставка (к. 2.83) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 20 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Шабаб» — «Аль-Иттихад»
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    Карим Бензема
    20 мая в 33-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Шабаб» — «Аль-Иттихад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 20 Мая 2025 года

    Аль-Шабаб

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Шабаб 21:00 Аль-Иттихад

    Аль-Иттихад

  • Джидда
    •

    «Аль-Шабаб»

    Турнирное положение: «Аль-Шабаб» уже спокойно доигрывает чемпионат. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Шабаб» уже не сдвинется с нынешней позиции. А вот забила команда 61 мяч в чемпионате Саудовской Аравии.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Со счетом 3:1 она одолела «Аль-Рияд».

    До того команда сумела переиграть «Аль-Ахли» (3:1). При этом чуть ранее она потерпела поражение еще от «Аль-Фатеха» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Аль-Шабаб» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Шабаб» в последних матчах смотрелся выгодно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «Аль-Иттихадом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Шабаб» победил два раза при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Новоиспеченного чемпиона бойкая команда точно не боится.

    «Аль-Иттихад»

    Турнирное положение: «Аль-Иттихад» обеспечил себе долгожданное чемпионство. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Иттихад» отличился 75 забитыми мячами в 32 матчах. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Аль-Иттихад» одолел «Аль-Раед» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Аль-Фейхе» (3:0). Плюс поединок с «Аль-Насром» принес сложнейшие три очка (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Аль-Иттихад» уже вряд ли будет надрываться в двух последних турах. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.

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    При этом «Аль-Иттихад» в двух последних очных встречах обыграл «Аль-Шабаб». Да и великолепный Карим Бензема настрелял 21 мяч в текущем чемпионате.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Плюс тренерский штаб теперь спокойно может провести некоторую ротацию.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Чемпион даже без мотивации выглядит мощно.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Иттихад» победил в 4 своих последних матчах

    • «Аль-Шабаб» победил в 2 последних поединках

    • «Аль-Иттихад» в среднем пропускает фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Шабаб» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 2.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.34 и 2.78.

    Прогноз: Обе команды уже лишены турнирной мотивации, так что могут действовать раскрепощенно.

    «Аль-Иттихад» уже ходит в триумфаторах, да и Бензема явно постарается пополнить свой голевой счет.

    Ставка: Победа «Аль-Иттихада» за 2.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.88

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аль-Шабаб — Аль-Иттихад?

    Матч Аль-Шабаб — Аль-Иттихад состоится 20 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Иттихад?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аль-Шабаб — Аль-Иттихад?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аль-Шабаб — Аль-Иттихад?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аль-Шабаб — Аль-Иттихад?

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Шабаб» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 2.83.

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    Аль-Шабаб — Аль-Иттихад: прогноз и ставка за 2.83, статистика, коэффициенты матча 20.05.202521:00. «Аль-Иттихад» не будет расслабляться
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