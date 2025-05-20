Аль-Шабаб — Аль-Иттихад. Ставка (к. 2.83) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 20 мая 2025 года

Аль-Шабаб
Аль-Иттихад
«Аль-Шабаб»
Турнирное положение: «Аль-Шабаб» уже спокойно доигрывает чемпионат. На данный момент команда занимает 6 место в турнирной таблице.
При этом «Аль-Шабаб» уже не сдвинется с нынешней позиции. А вот забила команда 61 мяч в чемпионате Саудовской Аравии.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Со счетом 3:1 она одолела «Аль-Рияд».
До того команда сумела переиграть «Аль-Ахли» (3:1). При этом чуть ранее она потерпела поражение еще от «Аль-Фатеха» (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Аль-Шабаб» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Шабаб» в последних матчах смотрелся выгодно. Команда победила в 2 своих последних поединках.
Матчи с «Аль-Иттихадом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Шабаб» победил два раза при трех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Новоиспеченного чемпиона бойкая команда точно не боится.
«Аль-Иттихад»
Турнирное положение: «Аль-Иттихад» обеспечил себе долгожданное чемпионство. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Иттихад» отличился 75 забитыми мячами в 32 матчах. При этом в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Аль-Иттихад» одолел «Аль-Раед» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Аль-Фейхе» (3:0). Плюс поединок с «Аль-Насром» принес сложнейшие три очка (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттихад» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аль-Иттихад» уже вряд ли будет надрываться в двух последних турах. А вот пропускает команда в среднем фактически гол за матч.
При этом «Аль-Иттихад» в двух последних очных встречах обыграл «Аль-Шабаб». Да и великолепный Карим Бензема настрелял 21 мяч в текущем чемпионате.
В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Плюс тренерский штаб теперь спокойно может провести некоторую ротацию.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Чемпион даже без мотивации выглядит мощно.
Статистика для ставок
- «Аль-Иттихад» победил в 4 своих последних матчах
- «Аль-Шабаб» победил в 2 последних поединках
- «Аль-Иттихад» в среднем пропускает фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Шабаб» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 2.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.34 и 2.78.
- 2.00Локомотив — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 3.85Брайтон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Ден Босх — Телстар: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
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Прогноз: Обе команды уже лишены турнирной мотивации, так что могут действовать раскрепощенно.
«Аль-Иттихад» уже ходит в триумфаторах, да и Бензема явно постарается пополнить свой голевой счет.
Ставка: Победа «Аль-Иттихада» за 2.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.88