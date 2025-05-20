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    Отойдет ли «Пэлас» от кубкового похмелья?

    Кристал Пэлас — Вулверхэмптон: Хозяева сенсационно выиграли Кубок Англии, но хватит ли у них сил на этот матч? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 1.83

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    Жан-Филипп Матета
    «Кристал Пэлас» примет на своем поле «Вулверхэмптон» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 20 мая и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Мая 2025 года

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 22:00 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
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    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам 36-ти поединков английской Премьер-лиги находится на 12-й позиции в турнирной таблице с 49 очками.

    Команда уже лишена турнирной мотивации как с точки зрения разрывов между зоной еврокубков и зоной вылета, но самое главное — она уже обеспечила себе участие в Лиге Европы следующего сезона.

    Кристал Пэлас — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках финала Кубка Англии «Орлы» сенсационно переиграли «Манчестер Сити» (1:0) и завоевали первый трофей в своей истории.

    Перед этим в 36-м туре английской Премьер-лиги клуб в чужих стенах одержал еще одну знаковую победу, с результатом 2:0 обыграв на выезде «Тоттенхэм».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Дукуре и Риад, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Кристал Пэлас» выиграл три раза при одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, отсутствие серьёзной турнирной мотивации может помешать им выиграть.

    Жан-Филипп Матета — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 14-мя голами.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 36-ти поединков английской Премьер-лиги находится в нижней части турнирной таблицы с 41 баллом.

    Команда занимает 14-е место и уже не имеет серьезной турнирной мотивации, поскольку уже не рискует понизиться в классе — отрыв от зоны вылета составляет 16 очков.

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  • 17/05/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 36-го тура национального первенства «Волки» на своем поле проиграли «Брайтону» (0:2).

    Ранее коллектив в 35-м туре английской Премьер-лиги также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах потерпел поражение от «Манчестер Сити» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Джонстон, Чивоме, Москера, Энсо Гонсалес и Калайджич, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Вулверхэмптон» проиграл после шести побед кряду.

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    Данная форма сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно если учесть отсутствие турнирной мотивации, а также фактор чужого поля.

    Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 15-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Кристал Пэлас» выиграл

    • в трех последних матчах «Кристал Пэлас» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Вулверхэмптона» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.30, победа «Вулверхэмптона» — в 2.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.83.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    При этом такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере одна из команд не забьет, ведь в четырех последних матчах «Вулверхэмптона» забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон?

    Матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон состоится 20 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кристал Пэлас — Вулверхэмптон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов » с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кристал Пэлас — Вулверхэмптон?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кристал Пэлас — Вулверхэмптон?

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.30, победа «Вулверхэмптона» — в 2.75.

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