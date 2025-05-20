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    Ден Босх — Телстар: прогноз ставки на плей-офф второго дивизиона Нидерландов 20 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия
    Прогноз и ставки на «Ден Босх» — «Телстар»
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    Юссеф Эль-Качати
    20 мая в первой игре второго раунда плей-офф второго дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Ден Босх» и «Телстар». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ден Босх» — «Телстар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Ден Босх»

    Турнирное положение: «Ден Босх» по итогам регулярного розыгрыша нидерландской Эресте заняла девятую строчку и смогла сыграть в плей-офф за право сыграть в элите.

    Команда уже преодолела первую стадию плей-офф дивизиона, где по сумме двух поединков переиграла «Камбюр», который занял третью позицию в регулярке.

    Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в первом раунде плей-офф, клуб на чужом поле сыграл вничью 1:1 с тем же «Камбюром».

    Ранее коллектив в первом стыковом поединке данной стадии теперь уже в домашних стенах одержал над соперником победу с результатом 1:0.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на регулярку и плей-офф чемпионата, «Ден Босх» выиграл только два раза при четырех ничьих и двух поражениях.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, если учесть неожиданный проход «Камбюра», а также фактор своего поля, все может сложиться в их пользу.

    Байрон Бюргеринг — лучший бомбардир команды в Эрсте текущего сезона с 10-ю голами.

    «Телстар»

    Турнирное положение: «Телстар» по итогам 38-ми туров нидерландской Эрсте занял седьмую строчку в зоне плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе.

    Команда также преодолела первую стадию плей-офф дивизиона, где по сумме двух поединков переиграла «Ден Хаг», который занял четвертую позицию в регулярке.

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в первом раунде плей-офф, клуб на чужом поле выиграл 1:0 у того же «Ден Хага».

    Перед этим в первом стыковом поединке данной стадии коллектив теперь уже в домашних стенах одержал над соперником победу с результатом 2:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на регулярку и плей-офф чемпионата, «Телстар» выиграл три раза и проиграл только однажды в 10-ти последних матчах.

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    Такая форма говорит о хороших шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, в то же время, соперник отличается неуступчивостью, поэтому даже не проиграть им будет непросто.

    Юссеф Эль-Качати — лучший бомбардир команды в Эрсте текущего сезона с 21-м голом.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей «Ден Босха» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех последних матчах «Телстар» выиграл

    • в трех последних матчах «Телстар» выиграл и не пропустил.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Телстар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа «Ден Босха» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.77.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    Между тем, в трех последних матчах гости не пропускали.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.

    Ставка: «Телстар» победит за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ден Босх — Телстар?

    Матч Ден Босх — Телстар состоится 20 мая 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ден Босх — Телстар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ден Босх — Телстар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ден Босх — Телстар?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ден Босх — Телстар?

    Коэффициенты букмекеров: «Телстар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа «Ден Босха» — в 2.85.

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