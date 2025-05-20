Ден Босх — Телстар: прогноз ставки на плей-офф второго дивизиона Нидерландов 20 мая 2025 года

«Ден Босх»
Турнирное положение: «Ден Босх» по итогам регулярного розыгрыша нидерландской Эресте заняла девятую строчку и смогла сыграть в плей-офф за право сыграть в элите.
Команда уже преодолела первую стадию плей-офф дивизиона, где по сумме двух поединков переиграла «Камбюр», который занял третью позицию в регулярке.
Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в первом раунде плей-офф, клуб на чужом поле сыграл вничью 1:1 с тем же «Камбюром».
Ранее коллектив в первом стыковом поединке данной стадии теперь уже в домашних стенах одержал над соперником победу с результатом 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на регулярку и плей-офф чемпионата, «Ден Босх» выиграл только два раза при четырех ничьих и двух поражениях.
Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, если учесть неожиданный проход «Камбюра», а также фактор своего поля, все может сложиться в их пользу.
Байрон Бюргеринг — лучший бомбардир команды в Эрсте текущего сезона с 10-ю голами.
«Телстар»
Турнирное положение: «Телстар» по итогам 38-ми туров нидерландской Эрсте занял седьмую строчку в зоне плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе.
Команда также преодолела первую стадию плей-офф дивизиона, где по сумме двух поединков переиграла «Ден Хаг», который занял четвертую позицию в регулярке.
Последние матчи: в своей последней игре, которая была ответной в первом раунде плей-офф, клуб на чужом поле выиграл 1:0 у того же «Ден Хага».
Перед этим в первом стыковом поединке данной стадии коллектив теперь уже в домашних стенах одержал над соперником победу с результатом 2:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на регулярку и плей-офф чемпионата, «Телстар» выиграл три раза и проиграл только однажды в 10-ти последних матчах.
Такая форма говорит о хороших шансах гостей на победу, пусть даже и на чужом поле, в то же время, соперник отличается неуступчивостью, поэтому даже не проиграть им будет непросто.
Юссеф Эль-Качати — лучший бомбардир команды в Эрсте текущего сезона с 21-м голом.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей «Ден Босха» хотя бы одна команда не забивала
- в трех последних матчах «Телстар» выиграл
- в трех последних матчах «Телстар» выиграл и не пропустил.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Телстар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.25, победа «Ден Босха» — в 2.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.77.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних домашних поединках.
Между тем, в трех последних матчах гости не пропускали.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех последних матчах.
Ставка: «Телстар» победит за 2.35