«Майнц» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на матч Бундеслиги 9 января 2021 года

«Майнц»
В минувшем туре «Майнц» на выезде уступил «Баварии» (5:2). Причем после первого тайма команда вела со счетом 0:2, но после перерыва рассыпалась, словно карточный домик.
Нынешнее 17 место — квинтэссенция клубных неудач. «Майнц» набрал лишь 6 очков в 14 поединках, и вполне по делу рассматривается в качестве одного из главных претендентов на вылет из элиты.
Самое слабое место команды — оборона. «Майнц» пропустил 31 мяч, забивая при этом один гол за матч.
«Майнц» в последние годы довольно успешно противостоит «Айнтрахту». В трех последних встречах команда трижды брала верх.
«Айнтрахт» Ф
«Айнтрахт» Ф в нынешнем сезоне видится крайне нестабильным клубом. Франкфуртцы то выдают неплохой матч, то довольно блекло выглядят в двух последующих.
В предыдущем туре команда сотворила своеобразную сенсацию. Дома был взят на абордаж «Байер» (2:1).
Нынешнее 8 место явно не тянет на достижение, однако дает предпосылки к долгожданному подъему. Как минимум, в группу борцов за попадание в еврокубки.
До заветной позиции — всего 4 очка. Так что в этом матче нужно и долги сопернику отдать, и собственный очковый багаж пополнить.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 1.96, на ничью за 3.97, а на «Майнц» — за 3.71.
Хозяева настроены продлить свой успешный сериал в матчах с франкфуртцами.
«Айнтрахт» надеется воспользоваться проблемами хозяев в обороне, и явно настроен на победу.
В этом матче стоит ожидать активности в атаке от обоих соперников. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.66 0