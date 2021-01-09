«Майнц» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на матч Бундеслиги 9 января 2021 года

«Майнц» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 января, начало — в 17:30 мск. «Майнц» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

В минувшем туре «Майнц» на выезде уступил «Баварии» (5:2). Причем после первого тайма команда вела со счетом 0:2, но после перерыва рассыпалась, словно карточный домик.

Нынешнее 17 место — квинтэссенция клубных неудач. «Майнц» набрал лишь 6 очков в 14 поединках, и вполне по делу рассматривается в качестве одного из главных претендентов на вылет из элиты.

Самое слабое место команды — оборона. «Майнц» пропустил 31 мяч, забивая при этом один гол за матч.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Майнц» в последние годы довольно успешно противостоит «Айнтрахту». В трех последних встречах команда трижды брала верх.

«Айнтрахт» Ф

«Айнтрахт» Ф в нынешнем сезоне видится крайне нестабильным клубом. Франкфуртцы то выдают неплохой матч, то довольно блекло выглядят в двух последующих.

В предыдущем туре команда сотворила своеобразную сенсацию. Дома был взят на абордаж «Байер» (2:1).

Нынешнее 8 место явно не тянет на достижение, однако дает предпосылки к долгожданному подъему. Как минимум, в группу борцов за попадание в еврокубки.

До заветной позиции — всего 4 очка. Так что в этом матче нужно и долги сопернику отдать, и собственный очковый багаж пополнить.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 1.96, на ничью за 3.97, а на «Майнц» — за 3.71.

Хозяева настроены продлить свой успешный сериал в матчах с франкфуртцами.

«Айнтрахт» надеется воспользоваться проблемами хозяев в обороне, и явно настроен на победу.

В этом матче стоит ожидать активности в атаке от обоих соперников. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.66 0