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    Атака «Айнтрахта» сделает матч результативным

    «Майнц» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.66 на матч Бундеслиги 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Айнтрахт» Ф
    Бас Дост
    «Майнц» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 января, начало — в 17:30 мск. «Майнц» — «Айнтрахт» Ф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Января 2021 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 17:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.70
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  • 2.00
  • Ставка!
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    «Майнц»

    В минувшем туре «Майнц» на выезде уступил «Баварии» (5:2). Причем после первого тайма команда вела со счетом 0:2, но после перерыва рассыпалась, словно карточный домик.

    Нынешнее 17 место — квинтэссенция клубных неудач. «Майнц» набрал лишь 6 очков в 14 поединках, и вполне по делу рассматривается в качестве одного из главных претендентов на вылет из элиты.

    Самое слабое место команды — оборона. «Майнц» пропустил 31 мяч, забивая при этом один гол за матч.

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    «Майнц» в последние годы довольно успешно противостоит «Айнтрахту». В трех последних встречах команда трижды брала верх.

    «Айнтрахт» Ф

    «Айнтрахт» Ф в нынешнем сезоне видится крайне нестабильным клубом. Франкфуртцы то выдают неплохой матч, то довольно блекло выглядят в двух последующих.

    В предыдущем туре команда сотворила своеобразную сенсацию. Дома был взят на абордаж «Байер» (2:1).

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    • Нынешнее 8 место явно не тянет на достижение, однако дает предпосылки к долгожданному подъему. Как минимум, в группу борцов за попадание в еврокубки.

    До заветной позиции — всего 4 очка. Так что в этом матче нужно и долги сопернику отдать, и собственный очковый багаж пополнить.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 1.96, на ничью за 3.97, а на «Майнц» — за 3.71.

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    Хозяева настроены продлить свой успешный сериал в матчах с франкфуртцами.

    «Айнтрахт» надеется воспользоваться проблемами хозяев в обороне, и явно настроен на победу.

    В этом матче стоит ожидать активности в атаке от обоих соперников. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.66 0

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