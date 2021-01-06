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    Вернется ли в лидеры Лиги 1 «Лилль»?

    «Лилль» — «Анже». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги 1 6 января 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Анже»
    «Лилль» на втором месте в Лиге 1
    В рамках 18 тура французской Лиги 1 «Лилль» сыграет на своем поле против «Анже» на стадионе «Пьер Моруа». Начало матча в 23:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Анже».
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Января 2021 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 23:00 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
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    «Лилль»

    «Лилль» занимает второе место в чемпионате Франции, имея в своей копилке 36 очков, уступая лидеру «Лиону» по разнице мячей и опережая на один балл ПСЖ.

    В рамках первенства «Доги» не проигрывают уже на протяжении семи поединков, пять раз выиграв в этом отрезке при двух мировых результатах.

    Одна из ничьих состоялась дома с ПСЖ (0:0), тогда как вторая мировая имела место на своем поле против «Сент-Этьена» (1:1).

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    В целом у клуба одно поражение в 10 предыдущих поединках. Его нанес «Селтик» в последнем туре группового этапа Лиги Европы в матче, который уже не имел турнирного значения.

    «Анже»

    «Анже» с 27 набранными пунктами располагается в турнирной таблице чемпионата Франции на девятой позиции, отставая от зоны еврокубков на один балл.

    Еще недавно у клуба был отрезок из последних четырех встреч, в которых «черно-белые» трижды победили и потерпели одно фиаско, которое было дома от «Лиона» (0:1) 22 ноября.

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    • Одолеть удалось еще в начале ноября в гостях 5:1 «Ним», а также в двух прошлых турах «Анже» поочередно обыгрывал в гостях «Ланс» (3:1) и на домашнем поле «Лорьян» (2:0).

    До прошлого тура чемпионата Франции коллектив не выигрывал в трех матчах при одном поражении. В предыдущем поединке национального первенства они победили одного из лидеров «Марсель» (2:1) дома.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — «Лилль» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,50. 0

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