«Лилль» — «Анже». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Лиги 1 6 января 2020 года

В рамках 18 тура французской Лиги 1 «Лилль» сыграет на своем поле против «Анже» на стадионе «Пьер Моруа». Начало матча в 23:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Анже».

«Лилль»

«Лилль» занимает второе место в чемпионате Франции, имея в своей копилке 36 очков, уступая лидеру «Лиону» по разнице мячей и опережая на один балл ПСЖ.

В рамках первенства «Доги» не проигрывают уже на протяжении семи поединков, пять раз выиграв в этом отрезке при двух мировых результатах.

Одна из ничьих состоялась дома с ПСЖ (0:0), тогда как вторая мировая имела место на своем поле против «Сент-Этьена» (1:1).

Все прогнозы на Лигу 1

В целом у клуба одно поражение в 10 предыдущих поединках. Его нанес «Селтик» в последнем туре группового этапа Лиги Европы в матче, который уже не имел турнирного значения.

«Анже»

«Анже» с 27 набранными пунктами располагается в турнирной таблице чемпионата Франции на девятой позиции, отставая от зоны еврокубков на один балл.

Еще недавно у клуба был отрезок из последних четырех встреч, в которых «черно-белые» трижды победили и потерпели одно фиаско, которое было дома от «Лиона» (0:1) 22 ноября.

Одолеть удалось еще в начале ноября в гостях 5:1 «Ним», а также в двух прошлых турах «Анже» поочередно обыгрывал в гостях «Ланс» (3:1) и на домашнем поле «Лорьян» (2:0).

До прошлого тура чемпионата Франции коллектив не выигрывал в трех матчах при одном поражении. В предыдущем поединке национального первенства они победили одного из лидеров «Марсель» (2:1) дома.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — «Лилль» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,50. 0