«Боруссия» Д — «Вольфсбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч Бундеслиги 3 января 2021 года

«Боруссия» Д
В минувшем туре «Боруссия» Д на выезде одолела крепкий «Айнтрахт». В воротах франкфуртцев побывало два сухих мяча.
Между тем, до стабильности дортмундцам еще очень далеко. И потери очков приключаются на ровном месте, и вообще, стабильностью команда не балует.
Нынешняя 5 позиция в турнирной таблице говорит о серьезных проблемах. 22 очка, то есть на 8 меньше, чем у лидера «Баварии» — с такой диспозицией биться за Серебряную салатницу крайне проблематично.
«Боруссия» Д в среднем забивает 2 гола за матч — 26 голов в 13 встречах. Однако ненадежная оборона сводит на нет все усилия атакующей линии.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» в нынешнем сезоне тянет на одно из открытий Бундеслиги. 4 место — очень даже достойный результат.
24 очка набрала команда. Вот только атака не радует результативностью — лишь 20 забитых мячей в 13 матчах.
Последний свой матч команда провела в рамках Кубка Германии. «Волки» загрызли скромный «Зандхаузен» (4:0), в результате чего прошли в 1/8 финала турнира.
У команды серьезные кадровые проблемы. Отсутствует сразу ряд заметных исполнителей, без которых будет крайне сложно выстоять в Дортмунде.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.60, на ничью за 4.52, а на «Вольфсбург» — за 5.55.
Хозяева настроены исключительно по-боевому — взять три очка и вернуться в чемпионскую гонку.
«Вольфсбург» сыграет без ряда важных исполнителей, и вряд ли сумеет добиться хотя бы ничейного результата.
Гости сыграют без нескольких ведущих исполнителей, определяющих игру команды. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1.60 0