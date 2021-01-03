«Боруссия» Д — «Вольфсбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч Бундеслиги 3 января 2021 года

«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 января, начало — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Вольфсбург».

«Боруссия» Д

В минувшем туре «Боруссия» Д на выезде одолела крепкий «Айнтрахт». В воротах франкфуртцев побывало два сухих мяча.

Между тем, до стабильности дортмундцам еще очень далеко. И потери очков приключаются на ровном месте, и вообще, стабильностью команда не балует.

Нынешняя 5 позиция в турнирной таблице говорит о серьезных проблемах. 22 очка, то есть на 8 меньше, чем у лидера «Баварии» — с такой диспозицией биться за Серебряную салатницу крайне проблематично.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Боруссия» Д в среднем забивает 2 гола за матч — 26 голов в 13 встречах. Однако ненадежная оборона сводит на нет все усилия атакующей линии.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» в нынешнем сезоне тянет на одно из открытий Бундеслиги. 4 место — очень даже достойный результат.

24 очка набрала команда. Вот только атака не радует результативностью — лишь 20 забитых мячей в 13 матчах.

Последний свой матч команда провела в рамках Кубка Германии. «Волки» загрызли скромный «Зандхаузен» (4:0), в результате чего прошли в 1/8 финала турнира.

У команды серьезные кадровые проблемы. Отсутствует сразу ряд заметных исполнителей, без которых будет крайне сложно выстоять в Дортмунде.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.60, на ничью за 4.52, а на «Вольфсбург» — за 5.55.

Хозяева настроены исключительно по-боевому — взять три очка и вернуться в чемпионскую гонку.

«Вольфсбург» сыграет без ряда важных исполнителей, и вряд ли сумеет добиться хотя бы ничейного результата.

Гости сыграют без нескольких ведущих исполнителей, определяющих игру команды. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1.60 0