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    «Боруссия» одолеет обескровленных «волков»

    «Боруссия» Д — «Вольфсбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч Бундеслиги 3 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Вольфсбург»
    Эрлинг Холанн
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 3 января, начало — в 17:30 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Вольфсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Января 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 17:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    В минувшем туре «Боруссия» Д на выезде одолела крепкий «Айнтрахт». В воротах франкфуртцев побывало два сухих мяча.

    Между тем, до стабильности дортмундцам еще очень далеко. И потери очков приключаются на ровном месте, и вообще, стабильностью команда не балует.

    Нынешняя 5 позиция в турнирной таблице говорит о серьезных проблемах. 22 очка, то есть на 8 меньше, чем у лидера «Баварии» — с такой диспозицией биться за Серебряную салатницу крайне проблематично.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Боруссия» Д в среднем забивает 2 гола за матч — 26 голов в 13 встречах. Однако ненадежная оборона сводит на нет все усилия атакующей линии.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» в нынешнем сезоне тянет на одно из открытий Бундеслиги. 4 место — очень даже достойный результат.

    24 очка набрала команда. Вот только атака не радует результативностью — лишь 20 забитых мячей в 13 матчах.

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    • Последний свой матч команда провела в рамках Кубка Германии. «Волки» загрызли скромный «Зандхаузен» (4:0), в результате чего прошли в 1/8 финала турнира.

    У команды серьезные кадровые проблемы. Отсутствует сразу ряд заметных исполнителей, без которых будет крайне сложно выстоять в Дортмунде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.60, на ничью за 4.52, а на «Вольфсбург» — за 5.55.

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    Хозяева настроены исключительно по-боевому — взять три очка и вернуться в чемпионскую гонку.

    «Вольфсбург» сыграет без ряда важных исполнителей, и вряд ли сумеет добиться хотя бы ничейного результата.

    Гости сыграют без нескольких ведущих исполнителей, определяющих игру команды. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1.60 0

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