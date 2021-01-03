«Беневенто» — «Милан». Прогноз (к. 1.76) и ставки на чемпионат Италии 3 января 2021 года

«Беневенто» встретится на своем поле с «Миланом» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 января, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Беневенто» — «Милан».

«Беневенто»

«Ведьмы» закончили ноябрь неожиданной домашней ничьей с «Ювентусом» (1:1), а в начале декабря разошлись миром с «Пармой» (0:0) на выезде.

Затем подопечные Филиппо Индзаги на выезде проиграли «Сассуоло» (0:1), зато вернувшись домой отстояли ничью с «Лацио» (1:1).

В последних матчах «Беневенто» сначала дома обыграл «Дженоа» (2:0), а затем на выезде одержал победу над «Удинезе» (2:0).

Все прогнозы на Серию А

После 14 туров Серии А «Беневенто» с 18 очками на 10-м месте. Разница мячей 17-23, четыре гола забил Джанлука Капрари.

«Милан»

В начале декабря «Россонери» на выезде обыграли сначала «Сампдорию» (2:1) в Серии А, а затем пражскую «Славию» (1:0) в Лиге Европы, что позволило им выиграть группу.

Затем команда Стефано Пиоли дважды сыграла вничью 2:2. Сначала с «Пармой» дома, а затем с «Дженоа» на выезде, в обоих матчах уйдя от поражения.

В последних встречах «Милан» на выезде обыграл «Сассуоло» (2:1) и вырвал домашнюю победу у «Лацио» (3:2).

После 14 туров «Милан» возглавляет таблицу Серии А с 34 очками. Разница мячей 32-16, 10 голов забил Златан Ибрагимович, который не сыграет из-за травмы.

Прогноз и ставки

На победу «Беневенто» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.00, на ничью — 4.10, а на победу «Милана» — 1.64.

Команды встречались в сезоне 2017/18. «Беневенто» дома сыграл 2:2, а на выезде победил 1:0.

«Милан» силен и без Ибры, но «Беневенто» на своем поле может дать бой и лидерам. Прогнозируем, что «Милан» не проиграет.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.67 и ТБ 2,5 за 1.64. 0