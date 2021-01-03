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    Устоит ли команда Филиппо Индзаги против лидера Серии А?

    «Беневенто» — «Милан». Прогноз (к. 1.76) и ставки на чемпионат Италии 3 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Беневенто» — «Милан»
    Филиппо Индзаги
    «Беневенто» встретится на своем поле с «Миланом» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 января, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Беневенто» — «Милан».
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Января 2021 года
    Беневенто
  • Италия. Серия А
    •  Беневенто 20:00 Милан Милан
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.20
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.68
  • Ставка!
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    «Беневенто»

    «Ведьмы» закончили ноябрь неожиданной домашней ничьей с «Ювентусом» (1:1), а в начале декабря разошлись миром с «Пармой» (0:0) на выезде.

    Затем подопечные Филиппо Индзаги на выезде проиграли «Сассуоло» (0:1), зато вернувшись домой отстояли ничью с «Лацио» (1:1).

    В последних матчах «Беневенто» сначала дома обыграл «Дженоа» (2:0), а затем на выезде одержал победу над «Удинезе» (2:0).

    Все прогнозы на Серию А

    После 14 туров Серии А «Беневенто» с 18 очками на 10-м месте. Разница мячей 17-23, четыре гола забил Джанлука Капрари.

    «Милан»

    В начале декабря «Россонери» на выезде обыграли сначала «Сампдорию» (2:1) в Серии А, а затем пражскую «Славию» (1:0) в Лиге Европы, что позволило им выиграть группу.

    Затем команда Стефано Пиоли дважды сыграла вничью 2:2. Сначала с «Пармой» дома, а затем с «Дженоа» на выезде, в обоих матчах уйдя от поражения.

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    • В последних встречах «Милан» на выезде обыграл «Сассуоло» (2:1) и вырвал домашнюю победу у «Лацио» (3:2).

    После 14 туров «Милан» возглавляет таблицу Серии А с 34 очками. Разница мячей 32-16, 10 голов забил Златан Ибрагимович, который не сыграет из-за травмы.

    Прогноз и ставки

    На победу «Беневенто» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.00, на ничью — 4.10, а на победу «Милана» — 1.64.

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    Команды встречались в сезоне 2017/18. «Беневенто» дома сыграл 2:2, а на выезде победил 1:0.

    «Милан» силен и без Ибры, но «Беневенто» на своем поле может дать бой и лидерам. Прогнозируем, что «Милан» не проиграет.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.67 и ТБ 2,5 за 1.64. 0

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