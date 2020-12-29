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    Вернется ли «Кадис» к победам?

    «Кадис» — «Вальядолид». Прогноз и ставка с коэффициентом 3.80 на матч Ла Лиги 29 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Вальядолид»
    «Кадис» проиграл два прошлых матча
    В 16 туре чемпионата Испании «Кадис» будет принимать «Вальядолид». Игра пройдет на стадионе «Рамон де Карранса» 29 декабря. Начало встречи — в 23:30 мск. Прогноз на «Кадис» — «Вальядолид».
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    Футбол. Испания. Примера 29 Декабря 2020 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 23:30 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.90
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    «Кадис»

    Испанский клуб из Кадиса сыграл в 15 поединках Примеры. В своих матчах он сумел набрать 18 зачетных баллов, благодаря чему в турнирной таблице идет 11-м. Дистанция между еврокубковой зоной составляет пять пунктов.

    Однако в последнее время «Кадис» сбавил обороты. В восьми недавних встречах «Желтая субмарина» потерпела пять поражений, а победила дважды.

    В первых играх ноября подопечные Альваро Серверы уступили «Атлетико» (0:4) и «Реалу Сосьедад» (0:1). А затем была ничья с «Эльче» (1:1). В 12-м туре «Кадис» сумел обыграть «Барселону» (2:1).

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    Позже андалусцы были разгромлены «Сельтой» (0:4), после чего в Кубке она разбила «Рибадумию» (2:0). В последних играх Примеры «Кадис» потерпел поражения от «Хетафе» (0:2) и «Бетиса» (0:1).

    «Вальядолид»

    Команда из одноименного города после 15-го тура опустилась в зону вылета на 18 место. Сейчас на ее счету 14 очков, а от спасительных позиций клуб отстает только на один балл.

    В декабре «Вальядолид» сыграл в пяти матчах во всех турнирах. В двух из них бело-фиолетовые победили, а в трех других были ничья и два поражения.

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    • Первый соперник, которому проиграли подопечные Серхио Гонсалеса, оказался «Атлетико» (0:2). Затем «Вальядолид» обыграл «Осасуну» в Примере (3:2), после чего в кубке страны разбил скромный «Кантолагуа» (5:0).

    В предпоследнем матче Ла Лиги бело-фиолетовые заработали один балл в противостоянии с «Севильей» (1:1). И все же, в прошлом туре они потерпели разгром от «Барселоны» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,75.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 2,87.

    Наши прогноз и ставка — «Кадис» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,80. 0

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