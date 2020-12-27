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    С «Беерсхотом» не соскучишься!

    «Андерлехт» — «Беерсхот». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.69 на чемпионат Бельгии 27 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бельгия. Про Лига Прогнозы на Андерлехт
    Прогноз и ставки на «Андерлехт» — «Беерсхот»
    Лукас Нмеча
    «Андерлехт» сыграет на своем поле с «Беерсхотом» в рамках 15-го тура чемпионата Бельгии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 20:15 мск. Прогноз на «Андерлехт» — «Беерсхот».

    «Андерлехт»

    «Андерлехт» и стабильность — вещи совершенно несовместимые. Вот и в минувшем туре брюссельцы минимально уступили «Шарлеруа».

    До чемпионской гонки команда, очевидно, не доросла. И состав меняется частенько, и тренерского опыта у Венсана Компани с гулькин нос.

    Текущее 5 место — однозначно не лучший результат. Да и вообще, давненько «Андерлехт» не находился на вершине турнирной таблицы.

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    С «Беерсхотом» брюссельцы играли два раза, и воспоминания от этих свиданий не самые яркие. И если в Кубке Бельгии «Андерлехт» прошел оппонента (пусть и в овертайме), то недавняя встреча в рамках чемпионата завершилась поражением столичного клуба (2:1).

    «Беерсхот»

    «Беерсхот» находится на высоком для себя 6 месте в турнирной таблице. В активе у команды 28 набранных очков.

    Но наибольший интерес вызывают голевые показатели клуба. Одна из худших оборон лиги (37 пропущенных мячей в 16 матчах) сочетается с сильнейшим (!) в чемпионате нападением — 39 голов.

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    • В общем, с «Беерсхотом» не соскучишься. В минувшем туре команда проиграла «Мускрону» (3:1), чем еще раз подчеркнула актуальность усиления защитной линии.

    Нет никаких сомнений, что команда и на сей раз будет верной себе. Как минимум, в плане забитых и пропущенных мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Андерлехт» за 1.74, на ничью за 4.17, а на «Беерсхот» — за 4.20.

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    Брюссельцы, несмотря на все свои проблемы, постараются подняться максимально высоко.

    «Беерсхот» атакует результативно, но в обороне у команды — фактически проходной двор.

    С «Беерсхотом» скучать не придется, так что стоит ожидать результативного второго тайма. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.69 0

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