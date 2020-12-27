«Андерлехт» — «Беерсхот». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.69 на чемпионат Бельгии 27 декабря 2020 года

«Андерлехт»
«Андерлехт» и стабильность — вещи совершенно несовместимые. Вот и в минувшем туре брюссельцы минимально уступили «Шарлеруа».
До чемпионской гонки команда, очевидно, не доросла. И состав меняется частенько, и тренерского опыта у Венсана Компани с гулькин нос.
Текущее 5 место — однозначно не лучший результат. Да и вообще, давненько «Андерлехт» не находился на вершине турнирной таблицы.
С «Беерсхотом» брюссельцы играли два раза, и воспоминания от этих свиданий не самые яркие. И если в Кубке Бельгии «Андерлехт» прошел оппонента (пусть и в овертайме), то недавняя встреча в рамках чемпионата завершилась поражением столичного клуба (2:1).
«Беерсхот»
«Беерсхот» находится на высоком для себя 6 месте в турнирной таблице. В активе у команды 28 набранных очков.
Но наибольший интерес вызывают голевые показатели клуба. Одна из худших оборон лиги (37 пропущенных мячей в 16 матчах) сочетается с сильнейшим (!) в чемпионате нападением — 39 голов.
В общем, с «Беерсхотом» не соскучишься. В минувшем туре команда проиграла «Мускрону» (3:1), чем еще раз подчеркнула актуальность усиления защитной линии.
Нет никаких сомнений, что команда и на сей раз будет верной себе. Как минимум, в плане забитых и пропущенных мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Андерлехт» за 1.74, на ничью за 4.17, а на «Беерсхот» — за 4.20.
Брюссельцы, несмотря на все свои проблемы, постараются подняться максимально высоко.
«Беерсхот» атакует результативно, но в обороне у команды — фактически проходной двор.
С «Беерсхотом» скучать не придется, так что стоит ожидать результативного второго тайма. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.69 0