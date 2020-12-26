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    Лондонское дерби будет богатым на голы?

    «Арсенал» — «Челси». Прогноз (к. 1.97) на тоталы в матче АПЛ 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Челси»
    Оливье Жиру
    В 15 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 26 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Декабря 2020 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 20:30 Челси Челси
  • Лондон
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    «Арсенал»

    Представители Севера Лондона продолжают плавать в нижней части таблицы. За 14 туров «канониры» заработали 14 очков, а в таблице они занимают 15 место.

    От зоны вылета «Арсенал» находится на расстоянии в 4 пункта. В АПЛ у «пушкарей» все печально. В семи встречах кряду лондонцы не выигрывали. В ноябре команда влетела «Астон Вилле» (0:3), скатала ничью с «Лидсом» (0:0) и уступила «Вулвз» (1:2).

    Не улучшилась ситуация и в декабре. Зимой подопечные Микеля Артеты были слабее «Тоттенхэма» (0:2) и «Бернли» (0:1). Затем они расписали мировую с «Саутгемптоном» (1:1).

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    В последнем туре чемпионата «Арсенал» проиграл «Эвертону» (1:2), а в четвертьфинале Кубка лиги «канониры» были разбиты «Манчестер Сити» (1:4). Единственным положительным моментом для клуба является их первое место на групповом этапе ЛЕ.

    «Челси»

    У другой лондонской команды дела в АПЛ идут получше. В 14 поединках «пенсионеры» накопили 25 баллов, благодаря чему они находятся на пятом месте в таблице.

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    • Опустился на пятую строчку этот клуб из-за трех потерь очков в последних пяти матчах Премьер-лиги. В одном из поединков «Челси» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (0:0).

    После дерби с командой Моуринью «аристократы» одержали верх над «Лидсом» (3:1). Позже коллектив Лэмпарда проиграл «Эвертону» (0:1) и «Вулверхэмптону» (1:2). А в 14-м туре синие раскатали «Вест Хэм» (3:0).

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    • В еврокубках «Челси» спокойно решил все задачи, набрав 14 баллов. В заключительных матчах команда Лэмпарда разнесла «Севилью» (4:0) и расписала мировую с «Краснодаром» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» в игре 15-го тура Премьер-лиги букмекеры дают коэффициент 4.30, на ничью — 3.56, а на победу «Челси» — 1.95.

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    В этом поединке проблемный «Арсенал» обязательно найдет свой момент для взятия ворот, но команда Лэмпарда на правах фаворита должна подтвердить статус сильнейшей стороны.

    Четыре последних матча между этими клубами были результативными. От предстоящей игры также стоит ожидать несколько мячей. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.97. 0

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