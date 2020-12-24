«Бетис» — «Кадис». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Ла Лиги 24 декабря 2020 года

В 15 туре чемпионата Испании «Бетис» будет принимать «Кадис». Игра пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» 24 декабря. Начало встречи — в 00:00 мск. Прогноз на «Бетис» — «Кадис».

«Бетис»

В 14 поединках чемпионата Испании севильский клуб сумел заработать 16 очков. В турнирной таблице он находится на 12 месте и отстает от еврокубковой зоны на 5 баллов.

После победы 1 ноября над «Эльче» (3:1) у «Бетиса» был неприятный период из трех потерь. В трех встречах зелено-белые проиграли, пропустив суммарно 11 мячей.

В этих матчах «Бетикос» уступили «Барселоне» (2:5), «Атлетику» (0:4) и «Эйбару» (0:2). Но позже подопечные Мануэля Пеллегрини прервали черную полосу, одолев «Осасуну» (2:0).

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В 13-м туре «Бетис» скатал ничью с «Вильярреалом» (1:1), а затем команда Мануэля Пеллегрини прошла «УКАМ Мурсия» в Кубке страны (2:0). В последнем матче Ла Лиги зелено- белые влетели «Гранаде» (0:2).

«Кадис»

Испанский клуб из Кадиса также сыграл в 14 поединках Примеры. В своих матчах он сумел набрать 18 зачетных баллов, благодаря чему в турнирной таблице идет девятым. Дистанция между еврокубковой зоной составляет 3 пункта.

Однако в последнее время «Кадис» сбавил обороты. В шести недавних встречах в чемпионате «желтая субмарина» потерпела 4 поражения, а победила всего раз.

В первых играх ноября подопечные Альваро Серверы уступили «Атлетико» (0:4) и «Реалу Сосьедад» (0:1). А затем была ничья с «Эльче» (1:1). В 12-м туре «Кадис» сумел обыграть «Барселону» (2:1).

Позже «подлодка» влетела «Сельте» (0:4), после чего в Кубке она вынесла «Рибадумию» (2:0). В последней игре Примеры «Кадис» потерпел поражение от «Хетафе» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Бетиса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.93, на ничью — 3.58, а на победу «Кадиса» — 4.38.

Теоретически эти клубы могут претендовать на еврокубковые места. Но в текущем сезоне они играют очень нестабильно и демонстрируют совершенно непредсказуемые результаты.

В очной встрече могут всплыть все их проблемы в защите. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.96. 0